به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر یکشنبه در آئین رونمایی و توزیع یکهزار و ۴۰۰ بسته نوشتافزار اهدایی به دانشآموزان مستعد و آیندهساز و کمتر برخوردار استان بوشهر با قدردانی از اقدامات جمعیت هلالاحمر و خیران در حمایت از دانشآموزان اظهار کرد: یکی از توصیههای همیشگی حضرت امام خمینی(ره)، رهبر شهید و مسئولان کشور، فراهمکردن زمینه تحصیل برای همه کودکان و جلوگیری از بازماندن دانشآموزان از تحصیل است.
وی افزود: حمایت از حوزه تحصیل و دانشآموزان از جمله اقدامات ارزشمند جمعیت هلالاحمر است و این حرکت را میتوان از دو منظر حقوق عامه و خدمات عامالمنفعه مورد توجه قرار داد.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان ضمن حمایت از اقدامات خیرخواهانه و عامالمنفعه، همواره در کنار جمعیت هلالاحمر برای استمرار و تقویت چنین برنامههایی حضور خواهد داشت.
مهرانگیز ابراز امیدواری کرد با مشارکت بیشتر خیران، مسیر حمایت از دانشآموزان نیازمند و فراهمکردن فرصتهای برابر آموزشی با قوت بیشتری ادامه یابد.
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