دوسالانه خوشنویسی رضوی فرصتی برای معرفی ظرفیت هنرمندان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشمند بعد از ظهر یکشنبه در دومین نشست شورای سیاستگذاری دوسالانه خوشنویسی رضوی با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند استان قزوین در حوزه هنر خوشنویسی اظهار کرد: برگزاری این رویداد میتواند زمینه معرفی توانمندیهای هنرمندان این عرصه و تقویت جریان هنر دینی و رضوی در کشور را فراهم کند.
وی افزود: تلاش ما این است که دوسالانه خوشنویسی رضوی با بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان و پیشکسوتان این حوزه و با برنامهریزی دقیق، در تراز جایگاه هنر خوشنویسی و فرهنگ رضوی برگزار شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد هنری و محتوایی جشنواره گفت: باید زمینهای فراهم شود تا هنرمندان با نگاههای خلاقانه و هنرمندانه، ارادت خود به فرهنگ رضوی را در قالب آثار فاخر خوشنویسی به نمایش بگذارند.
هوشمند خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت هنرمندان و پیشکسوتان در کنار توجه به کیفیت هنری و محتوایی آثار میتواند به برگزاری رویدادی در شأن هنر خوشنویسی و فرهنگ رضوی کمک کند.
گفتنی است دوسالانه خوشنویسی رضوی بهمن ماه امسال به میزبانی قزوین برگزار می شود.
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