دختران ووشوکار خراسان جنوبی ۴ مدال کشوری کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دو بانوی ووشوکار شهرستان زیرکوه با درخشش در رقابت‌های قهرمانی کشور در بخش بن‌شائولین، نام خراسان جنوبی را در جمع مدعیان این رشته مطرح کردند.

در این رقابت‌ها که به میزبانی مشهد برگزار شد، یسنا ابدال‌آبادی و ثنا ابدال‌آبادی به عنوان نمایندگان تیم ووشوی بانوان خراسان جنوبی به میدان رفتند و موفق به کسب یک نشان طلا و یک نشان نقره شدند.

یسنا ابدال‌آبادی در وزن ۲۶- کیلوگرم رده نونهالان با اقتدار عنوان قهرمانی کشور را از آن خود کرد و ثنا ابدال‌آبادی نیز در وزن ۴۲- کیلوگرم رده نوجوانان با کسب عنوان نایب‌قهرمانی، مدال نقره این رقابت‌ها را به دست آورد.

همچنین بانوان ووشوکار قاینی هم در این مسابقات موفق به کسب دو مدال نقره کشوری شدند.

سارینا کوهکن در رده سنی نونهالان و وزن ۴۱ کیلوگرم، مدال نقره کشوری را کسب کرد و زهرا یل نیز در رده سنی جوانان و وزن منفی ۶۵ کیلوگرم، موفق به کسب مدال نقره کشوری شد.