بیش از ۲۰۰ شب اعتکاف مردم در خیابان به عشق قرآن، ولایت و شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری‌مکی شامگاه یکشنبه در جمع فعالان مردمی اجتماعات، اظهار کرد: امروز خداوند به ما توفیق داده که در این نبرد آخرالزمانی با شیاطین عالم، هر فرد در گوشه‌ای از ایران اسلامی نقش‌آفرینی خاص خود را داشته باشد و ترجمان واقعی «وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» را در سنگر خیابان و در نقش‌آفرینی فردفرد جامعه اسلامی شاهد باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: در استان علم و ایمان خراسان جنوبی، از مرکز استان و شهرستان‌ها گرفته تا برخی روستاها، بیش از ۲۰۰ شب است که مردم معتکف خیابان شده‌اند و به عشق ولایت، ارزش‌های قرآنی، انقلاب، نظام و آرمان‌های شهدا پای کار هستند.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی با قدردانی از مردم صبور، مقاوم و بصیر استان بیان کرد: هر کدام از مردم عزیز در خراسان جنوبی و سایر نقاط کشور به اندازه توان خود در این میدان نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت موکب‌ها و گروه‌های مختلف در میدان‌های شهری، گفت: موکب‌های متنوعی اعم از موکب‌های هنری، کودک و نوجوان و پذیرایی، روه‌های سرود، هنرمندان، سخنرانان، مداحان و مجریان در این عرصه فعال هستند که هر کدام بخشی از این نقش‌آفرینی را بر عهده گرفته‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: فعالان رسانه و صداوسیما، نیروهای نظامی و انتظامی و عوامل راهور هم در این میدان حضور دارند و هر کدام متناسب با ظرفیت خود بخشی از این حرکت را بر عهده گرفته‌اند و بانوان و آقایان نیز همپای یکدیگر نقش‌آفرینی می‌کنند.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی با اشاره به برگزاری استیج‌های معرفتی در میدان‌های شهری، گفت: این استیج‌ها امروز به محراب عبادت مردم تبدیل شده‌اند و این حضور و مجاهدت کمتر از قیام لیل نیست.

وی ادامه داد: استغاثه‌های جمعی، توسل‌ها و خواندن سوره‌های فتح توسط قاریان جامعه قرآنی، تیر غیبی به قلب دشمن است و چه‌بسا ما به ظاهر اثرات این اقدامات را نبینیم، اما این حرکت قطعاً کارسازی خود را خواهد داشت.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره یاران آخرالزمان، اظهار کرد: در این روایت از آنان با تعبیر «قلوبهم کزبر الحدید» یاد شده است، یعنی انسان‌هایی که دل‌هایی استوار همچون پاره‌های آهن دارند و در برابر تهدیدها نمی‌لرزند، با شایعات متزلزل نمی‌شوند و در برابر جنگ روانی دشمن عقب‌نشینی نمی‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت اخوت و همدلی مؤمنانه، افزود: امیدواریم خداوند این جمع، این اخوت و این همدلی مؤمنانه را پای کار اسلام ناب، قرآن، ارزش‌های انقلابی و آرمان‌های شهدا روزبه‌روز با دستاوردهای بیشتر برکت دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین امید است مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی‌های مهمی که در این عرصه شکل گرفته، بتواند ما را برای زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) آماده‌تر کند و خون‌خواه شهدای عزیز، شهدای هسته‌ای، فرماندهان شهید و شهدایی باشیم که اخیراً در مشهد مقدس از سنگر خیابان به ملکوت پیوستند.

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در شهرستان‌های استان، گفت: در میدان اجتماعات شهید رئیسی، میدان مادر، خیابان معلم، پارک آزادگان، میدان قدس، میدان مدرس و مناطق مختلف مرکز استان و همچنین در شهرستان‌های مختلف خراسان جنوبی، برنامه‌های متنوعی در حال برگزاری است.