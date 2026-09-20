به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر یکشنبه در حاشیه مراسم توزیع لوازم‌التحریر توسط هلال احمر خراسان جنوبی، اظهار کرد: دانش‌آموزان در سال تحصیلی گذشته به دلیل شرایط جنگی، آموزش خود را به صورت مجازی دنبال کردند، اما امسال بر اساس مصوبه وزارت آموزش و پرورش و شورای آموزش و پرورش استان، مدارس سراسر کشور و خراسان جنوبی ان‌شاءالله به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: همه مدارس استان آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی را دارند و مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز تدابیر لازم را برای این منظور اتخاذ کرده است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: امروز نیز توسط هلال احمر استان و با مشارکت یکی از خیران، بیش از دو هزار بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

هاشمی با اشاره به شرایط کشور و تمرکز بخشی از ظرفیت خیران در مناطق غربی کشور، گفت: سال گذشته درگیر جنگ بودیم و در حال حاضر نیز شرایط کشور تقریباً جنگی است و قریب به اتفاق خیران در غرب کشور برای ارائه خدمات متمرکز شده بودند، اما در خراسان جنوبی نیز خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده، تعدادی از خیران محترم در این زمینه کمک کردند.

وی افزود: بهزیستی، هلال احمر، کمیته امداد، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و به‌ویژه خیران استان نیز در این زمینه مشارکت و کمک کرده‌اند.

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: تأکید بر این بوده است که لوازم مورد نیاز، تا حد امکان از محصولات تولیدی داخل استان تأمین شود و با توجه به وجود دو واحد تولیدی کیف در استان، از ظرفیت تولیدکنندگان بومی استفاده شود.