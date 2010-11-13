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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

دومین دوره انتخابات کانون مداحان همدان برگزار می شود

دومین دوره انتخابات کانون مداحان همدان برگزار می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان از برگزاری دومین دوره انتخابات کانون مداحان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام احد آزادیخواه پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد دومین دوره انتخابات کانون مداحان استان همدان گفت: با توجه به اهمیت و تأثیرگزاری این کانون باید با مشارکت مداحان و فضاسازی لازم برای برگزاری هر چه بهتر این انتخابات تلاش شود.

وی افزود: باید کمیسیونی به همین منظور و با حضور مسئولان نهادهای متولی در شهرستان ها ایجاد و برای نظارت بر انتخابات اقدامات لازم را انجام دهند.

حجت الاسلام احد آزادیخواه اظهار داشت: این انتخابات در سایر شهرستان های استان به شکل همزمان برگزار می شود و اعضا به مدت چهار سال انتخاب می شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان یادآور شد: برای شهرهایی که کمتر از 150 مداح دارد پنج نفر به عنوان اعضای اصلی و دو نفر به عنوان اعضای علی البدل و در شهرهای بالای 150 مداح هفت نفر به عنوان اعضای اصلی و دو نفر به عوان اعضای علی البدل انتخاب می شوند.

وی خاطرنشان کرد: ثبت نام از مداحان استان همدان با بیش از سه سال سابقه تا اول آذر جاری انجام می شود.

آزادیخواه گفت: این انتخابات 12 آذرماه سال جاری در استان همدان برگزار می شود.

کد مطلب 1190780

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