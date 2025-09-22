معرفی اعضای ششمین دوره کانون مداحان همدان

حجت‌الاسلام روح‌الله رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک به منتخبین ششمین دوره انتخابات کانون مداحان این شهرستان اظهار کرد: همزمان با ششمین دوره انتخابات سراسری کانون مداحان کشور که روز ۲۸ شهریور برگزار شد، انتخابات مداحان شهرستان همدان نیز به صورت برخط انجام گرفت.

وی افزود: در نتیجه این انتخابات، ۹ نفر از مداحان به عنوان اعضای اصلی و ۲ نفر نیز به عنوان اعضای علی‌البدل کانون مداحان شهرستان همدان انتخاب شدند.

رستمی خاطرنشان کرد: انتخاب هیئت رئیسه کانون مداحان نیز در اسرع وقت و در نخستین جلسه رسمی اعضای جدید انجام خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی همدان تصریح کرد: کانون مداحان به عنوان یک تشکل فرهنگی و مذهبی، نقشی محوری در ارتقای سطح کیفی مداحی، ایجاد همدلی میان فعالان عرصه مدح و مرثیه، و پاسخ‌گویی به نیازهای شرعی و فرهنگی هیأت‌ها دارد.