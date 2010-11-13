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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

ذخیره هشت سال دفاع مقدس فراتر از یک کتاب است

ذخیره هشت سال دفاع مقدس فراتر از یک کتاب است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: جانشین سپاه امام سجاد(ع) بندرعباس گفت: دستاورد ها و ذخایر معنوی ما در هشت سال دفاع مقدس فراتر از گنجایش یک کتاب است و این امر وظیفه اساتید در دانشگاه ها را سنگین تر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرهنگ موسی مولاپرست شنبه در گردهمایی مدرسان درس مبانی دفاع مقدس که با حضور مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هرمزگان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس و اساتید این درس در دانشگاه آزاد بندرعباس برگزار شد، بیان داشت: درس دفاع مقدس با همه دروس تفاوت دارد چراکه اساتید باید موضوع دفاع مقدس را به طور واضح و شیوا برای مخاطبان خود که جوانان هستند بازگو کنند و این رسالتی سنگین محسوب می شود که بر دوش این اساتید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: پیامها و دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس کشور باید بازگو شود و به سئوالات و شبهاتی که در خصوص جنگ و دفاع از کشور در بین جوانان دانشجو وجود دارد پاسخ داده شود.

جانشین سپاه امام سجاد(ع) بندرعباس تاکید کرد: برپایی این کلاسها و تجربه به خوبی این موضوع را ثابت کرده که جوانان تشنه دریافت حقایق و وقایع دوران دفاع مقدس هستند هرچند که جنگ را احساس نکرده باشند.

سرهنگ مولاپرست ادامه داد: این وظیفه اساتید و دلسوزان به دفاع مقدس است که گنج دفاع مقدس را استخراج و برای استفاده نسلهای بعدی آماده کنند.

در ادامه این همایش حسین فهیمی زاده سخنگوی بسیج اساتید استان هرمزگان با اشاره به جایگاه ویژه قشر بسیجی در کشور بیان داشت: امروز بسیج نزدیکترین تفکر و اندیشه را به انقلاب اسلامی دارد.

وی ادامه داد: ضرورت تشکیل بسیج اساتید در دانشگاه ها امکان مقابله با جنگ نرم دشمن را فراهم می کند و اساتید به عنوان نقاط ثقل دانشگاه ها محسوب می شوند.

فهیمی زاده تصریح کرد: امروز قشر نخبه بیشترین تاثیر گذاری را در جامعه دارند و باید از این ظرفیت استفاده شود و ارزشها و دستاوردهای انقلاب معرفی و از حقوق مسلمانان بویژه فلسطین دفاع کرد.

کد مطلب 1190990

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