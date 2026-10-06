به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، مجتبی یوسفی طی تذکری شفاهی، درباره نتایج کنکور و وضعیت داوطلبان استان‌های جنوبی کشور گفت: درباره نتایج کنکور باید گفت که برای استان‌های جنوبی مانند هرمزگان، خوزستان و استان‌هایی که در جنگ هرمز درگیر بودند و امتحانات نهایی برای دانش‌آموزان آنها به تأخیر افتاد، باید امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شود؛ چرا که اکنون حق آنها در این رقابت در حال ضایع شدن است.



وی در ادامه با اشاره به وضعیت آرد اختصاص‌یافته به روستاها اظهار کرد: متأسفانه آرد اختصاص‌یافته به روستاها برای پخت نان حذف شده است.



نماینده مجلس همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم و عملکرد تیم اقتصادی دولت تصریح کرد: وضعیت اقتصادی مردم و بی‌برنامگی تیم اقتصادی با دلار بیش از ۲۷۰ هزار تومان، نیازمند توجه جدی است.



یوسفی در ادامه خواستار قرار گرفتن استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار مجلس شد و گفت: استیضاح وزیر کار، احمد میدری، باید در دستور کار مجلس قرار گیرد.



وی افزود: امروز بازنشستگان و کارگران از این وضعیت و همچنین بحث کالابرگ ناراضی هستند و باید این استیضاح در دستور کار قرار گیرد.