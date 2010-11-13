بناهای تاریخی اصفهان در حال تخریب است

به گزارش خبرنگار مهر دراصفهان، اسفندیار حیدری پور ظهر شنبه در جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: با نگاهی ساده به شهر اصفهان متوجه خواهیم شد که کارها و اقدامات در خور توجهی در این حوزه صورت نگرفته و اختصاص درصد ناچیزی از درآمد شهرداری که سال گذشته 10 میلیارد تومان بوده به این عرصه بسیار ناچیز است.

وی ادامه داد: سال گذشته از مجموع هزار خانه تاریخی موجود در اصفهان تنها پنج خانه احیا شد و به جز چند اثر شاخص در اصفهان همه بناهای تاریخی در حال تخریب است.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: اصفهان در سال گذشته در جذب اعتبارات عمرانی مقام نخست کشور را داشت که پس آن استان خراسان قرار گرفت.

برگزاری مراسم در میدان امام تخریب آن را به همراه دارد

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در ادامه اظهار داشت: با برگزاری هر مراسم در میدان امام یک قسمت از میدان خراب می‌شود و هر روز شاهد خراب شدن گوشه ای از این بناهای تاریخی هستیم.

حیدری‌پور یادآور شد: با نصب بلندگو و پرواز چرخ بال در فضای میدان نقش جهان بسیاری از دیوارها و کاشیهای آن آسیب دیده و باید هرچه سریع تر تکلیف مصلی اصفهان معلوم شود.

وی خاطرنشان کرد: اتفاقی که پیرامون بناهای تاریخی می‌افتد خوشایند نیست و در این عرصه دست یاری به سوی مسئولان امر دراز می‌کنیم.

در ثبت جهانی میدان نقش جهان دچار شک هستیم

وی در ادامه سخنان خود با اشاره برج جهان نما و اینکه ما هنوز در ثبت میدان نقش جهان دچار شک وشبهه هستیم، یادآور شد: میراث فرهنگی اصفهان شرایط مطلوبی ندارد و استانهای دیگر در بعضی جهات بهتر از اصفهان فعالیت داشته‌اند.

حیدری‌پور در ادامه با اشاره به قدمت تاریخی برخی از آثار در اصفهان چون تپه اشرف و بازار اصفهان، گفت: با وجود اینکه بازار اصفهان دارای قدمتی دیرینه است و تپه اشرف به زمان اشکانیان بازمی گردد اما هنوز به ثبت جهانی نرسیده این در حالیست که بازار تبریز وتپه همدان به ثبت جهانی رسیده‌اند.

هفت سال است برای ثبت جهانی محور فرهنگی تاریخی اصفهان شعار می‌دهیم

وی با اشاره به اینکه هفت سال است برای ثبت جهانی و احیای محور فرهنگی تاریخی اصفهان شعار می دهیم، اظهار داشت: باید یک کارگروه ویژه با حضور مدیران میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشکیل و برای رفع مسایل و معضلات شهری و نوسازی و بهسازی شهر و احیای بناهای تاریخی تصمیم گیری شود.