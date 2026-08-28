فاز سوم کمربندی قروه درگزین افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دولت آیین بهره‌برداری از فاز سوم پروژه کمربندی شهر قروه درگزین ظهر جمعه با حضور مدیر سازمان برنامه و بودجه استان همدان، فرماندار درگزین و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

این پروژه عمرانی به طول یک و نیم کیلومتر و با صرف اعتباری افزون بر ۱۱۰ میلیارد تومان اجرایی شده است که با تکمیل آن بخشی از گره‌های ترافیکی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری قروه درگزین بهبود خواهد یافت.

فرماندار درگزین در حاشیه این مراسم با اشاره به پروژه‌های هفته دولت در این شهرستان اظهار کرد: در هفته دولت امسال در مجموع ۱۰۰ پروژه با اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در سطح شهرها و روستاهای شهرستان درگزین افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود که نشان‌دهنده عزم جدی برای توسعه زیرساخت‌های منطقه است.

محمد سلطانی ابراهیمیان با اشاره به اقدامات حوزه راهسازی شهرستان افزود: با پیگیری‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عملیات آسفالت هشت کیلومتر از محور «اصله به کاج» در محدوده این شهرستان به پایان رسیده و به‌زودی زیر بار ترافیکی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین بر ضرورت تامین اعتبار برای ارتقای محور «قروه درگزین به امیریه» تاکید کرد و افزود: با حمایت سازمان برنامه و بودجه امیدواریم این مسیر که یکی از شریان‌های حیاتی ارتباطی شهرستان با مرکز استان است به شکل مطلوب‌تری بهسازی شود.