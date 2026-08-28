به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حبیب پهلوزاده در خطبههای نماز جمعه اهرم با تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار داشت: پیامبر اسلام(ص) در شرایطی رسالت خود را آغاز کرد که با دشمنیهای فراوانی مواجه بود، اما نصرت الهی همواره پشتیبان آن حضرت بود.
امام جمعه اهرم با اشاره به دشمنی تاریخی جریانهای مخالف اسلام با پیامبر اکرم(ص) افزود: قومی که تلاش کرد حکومت پیامبر در مدینه شکل نگیرد، آیا امروز از دشمنی با امت اسلامی در فلسطین، ایران و لبنان دست برمیدارد؟ دشمنی آنان با پیامبر و امت اسلامی ریشهدار و اساسی بوده است.
وی با استناد به آیه شریفه «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» تصریح کرد: وظیفه نخست و آخر ما این است که «رحماء بینهم» باشیم و در اصول اساسی اختلاف نکنیم.
پهلوزاده، ولایت، حفظ امت اسلامی، دشمنشناسی، حفظ استقلال و آزادی ملت از قلدری و باجخواهی و ایستادگی در برابر دشمنان را از اصول اساسی جامعه اسلامی دانست و گفت: همانگونه که در برابر دشمن باید مقاوم و مقتدر باشیم، در میان خود نیز باید اهل رحمت، برادری و همدلی باشیم.
وی با اشاره به تحولات منطقه اظهار داشت: تجربه حوادث منطقه نشان میدهد اعتماد به قدرتهای بیگانه نمیتواند ضامن امنیت کشورها باشد و ملتهای منطقه باید با تکیه بر استقلال و توان داخلی مسیر خود را دنبال کنند.
امام جمعه اهرم با اشاره به آیه «لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِی مَوَاطِنَ کَثِیرَةٍ» بیان کرد: همانگونه که خداوند در برهههای مختلف پیامبر اکرم(ص) را یاری کرد، در ۴۷ سال انقلاب اسلامی نیز هر روز شاهد جلوههایی از نصرت الهی بودهایم.
وی افزود: برای این نصرتهای پیدرپی شاکر خداوند هستیم، اما ادامه این نصرتها مسئولیت ما را سنگینتر میکند و باید در مسیر تبعیت از خدا و رسول حرکت کنیم.
پهلوزاده با اشاره به تلاش دشمن برای کمرنگ کردن اسلام ناب گفت: دشمن برای مقابله با اسلام اصیل، نسخهای جعلی از اسلام را ایجاد کرده که همان «اسلام آمریکایی» است؛ اسلامی که نتیجه آن تسلیم، وابستگی و بردگی ملتها خواهد بود.
تنگستان در مسیر تقویت اعتماد عمومی و توسعه مدرسهسازی
امام جمعه اهرم با اشاره به نقش مسجد در جامعه اسلامی اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) نخستین بنای اجتماعی را مسجد قرار داد و محل حکومت خود را نیز در مسجد قرار داد تا نشان دهد مسجد نباید از مرکز و محوریت جامعه اسلامی کنار گذاشته شود.
وی ادامه داد: دشمن تلاش کرده مساجد را به حاشیه ببرد و ما نیز در برخی موارد نتوانستهایم بهموقع عمل کنیم تا مساجد به مرکز جامعهپردازی تبدیل شوند؛ بنابراین باید برای احیای نقش اجتماعی و فرهنگی مساجد برنامهریزی جدی صورت گیرد.
پهلوزاده در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انفجار دفتر نخستوزیری در هشتم شهریور سال ۱۳۶۰، شهیدان رجایی و باهنر را از چهرههای برجسته انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: پس از عزل بنیصدر، شهید رجایی با کسب حدود ۱۳ میلیون رأی مردم به عنوان رئیسجمهور انتخاب شد و شهید باهنر نیز که سابقه عضویت در شورای انقلاب، نمایندگی مردم کرمان در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش را داشت، در نهایت در حادثه تروریستی انفجار دفتر نخستوزیری به شهادت رسید.
وی با تأکید بر مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی گفت: انقلاب اسلامی بر پایه مردم مؤمن و متعهد شکل گرفته و پس از ۴۷ سال، این پشتوانه مردمی همچنان محکمترین پایه بقای نظام جمهوری اسلامی است.
امام جمعه اهرم افزود: حفظ این سرمایه مهمترین وظیفه مسئولان است و قوای سهگانه برای ارتقای اعتماد عمومی وظیفه سنگینی بر عهده دارند. البته بار اجرای این اعتمادسازی بر دوش دولت و دولتمردان بیشتر است و به همین دلیل روحیه جهادی، باور به توان داخلی، خدمت و تکریم مردم باید همواره مورد توجه باشد.
وی با تبریک هفته دولت به دولتمردان و خادمان ملت اظهار داشت: هفته دولت فرصتی نمادین برای ارائه گزارش خدمات انجامشده برای مردم است و مسئولان باید از این فرصت برای تبیین اقدامات و تقویت ارتباط با جامعه استفاده کنند.
پهلوزاده یکی از خدمات دولت در شهرستان تنگستان را شتاب گرفتن روند مدرسهسازی عنوان کرد و گفت: جهاد مدرسهسازی در تنگستان سرعت گرفته و تا پایان شهریورماه، پنج مدرسه برای آغاز سال تحصیلی جدید به دانشآموزان تقدیم خواهد شد.
امام جمعه اهرم در ادامه با اشاره به ۱۲ شهریور، سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری و روز ملی مبارزه با استعمار، اظهار داشت: این روز در تاریخ مردم ایران اسلامی و بهویژه مبارزان جنوب، نماد افتخار، شجاعت و دلاوری است.
وی افزود: شهید رئیسعلی دلواری با تبعیت از فتاوای علمایی همچون آیتالله سیدعبدالحسین لاری و آیتالله سیدمرتضی علمالهدی اهرمی در برابر استعمار انگلیس ایستاد و نقش مهمی در دفاع از بوشهر و مبارزه با استعمارگران ایفا کرد.
پهلوزاده با تأکید بر ضرورت تبیین الگوی مقاومت برای نسل جوان گفت: مجموعههای فرهنگی باید در معرفی الگوی مقاومت، هم علما و هم سرداران و مجاهدان را در کنار یکدیگر به نوجوانان و جوانان معرفی کنند تا نسل جدید با ریشههای فکری و تاریخی مقاومت آشنا شود.
وی با اشاره به بیانات امام شهید در دیدار اعضای کنگره شهدای استان بوشهر خاطرنشان کرد: آنچه در این منطقه نسبت به جهاد، مبارزه و دفاع از اسلام و کشور وجود دارد، صرفاً یک احساس سطحی و زودگذر نیست، بلکه ریشهای عمیق در فرهنگ مردم دارد.
امام جمعه اهرم ادامه داد: بر همین اساس باید به توصیه امام شهید درباره ماندگار کردن یاد شهدا در ذهن نسلهای جدید توجه شود و برنامههای بزرگداشت شهدا به گونهای برگزار شود که فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل آینده منتقل شود.
وی در پایان با اشاره به روز وقف گفت: در حوزه اوقاف شهرستان نیازمند تحول هستیم و باید برای احیای موقوفات، اجرای صحیح نیت واقفان و همچنین ایجاد وقفهای جدید برنامهریزی و اقدام جدی صورت گیرد.
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