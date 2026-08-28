به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی ظهر جمعه در نشست هماندیشی با هنرمندان و فعالان حوزه هنرهای تجسمی استان همدان با اشاره به ظرفیتهای گسترده این رشته هنری اظهار کرد: هنرهای تجسمی از عرصههای کلیدی تولید هنری محسوب میشود و باید متناسب با جایگاه و قابلیتهای آن توجه و حمایتهای ویژهای به این حوزه صورت گیرد.
وی با اشاره به فعالیت ۹۰ آموزشگاه هنرهای تجسمی در سطح استان افزود: ظرفیت استان در این بخش چه به لحاظ آموزشی و چه در تربیت هنرمندان دانشگاهی قابل توجه است که این پشتوانه نیروی انسانی میتواند به پویایی بیش از پیش هنر استان کمک کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه گفتوگوی بیواسطه با هنرمندان برای شناخت مسائل و مطالبات این قشر ضروری است، تصریح کرد: باید با شناخت دقیق مسائل و ظرفیتهای موجود مسیر ارتقای هنرهای تجسمی را هموار کرد.
وی همچنین بر ضرورت شکلگیری «گفتمان واقعبینانه» میان دولت و هنرمندان تاکید کرد و افزود: تعاملات فرهنگی باید مبتنی بر صداقت و درک متقابل باشد تا ضمن پرهیز از وعدههای غیرعملی راهکارهای منطقی و اجرایی برای حل مشکلات ارائه شود.
جوادی با اشاره به محدودیتهای اعتباری ۲ سال اخیر گفت: علیرغم وجود بودجههای انقباضی و شرایط سخت اقتصادی نباید دچار انفعال شد بلکه باید با برنامهریزی بهینه از ظرفیتهای موجود برای بهبود شرایط بهره برد.
وی با تاکید بر توسعه زیرساختهای فرهنگی استان نسبت به سالهای گذشته، افزود: امروز زیرساختهای قابلتوجهی در اختیار داریم که باید با توجه به افزایش تقاضای جامعه از این امکانات برای خدمترسانی بهتر به مردم استفاده کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان در بخش دیگری از سخنان خود انجمنهای هنری را حلقه اتصال میان هنرمندان و بدنه اجرایی دانست و بیان کرد: انتظار میرود انجمنها با نقشآفرینی فعالتر در برگزاری ورکشاپها، بزرگداشتها و رویدادهای هنری به پویایی فضای فرهنگی استان کمک کنند.
جوادی در پایان با تاکید بر لزوم فرهنگسازی برای رونق اقتصاد هنر خاطرنشان کرد: نهادینه کردن فرهنگ خرید و استفاده از آثار هنری در خانهها علاوه بر رونق بازار هنر زمینهساز حمایت مستقیم جامعه از هنرمندان و ارتقای سواد بصری عمومی خواهد بود.
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