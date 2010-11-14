به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حسین انصاریان شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت شهادت امام محمد باقر(ع) که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد در سخنانی به ویژگیهای اولیای خدا اشاره و با بیان اینکه نماز اولیای خدا باعث شگفتی فرشتگان میشود و زمین را به آسمان پیوند میدهد گفت: کسی که اهل عبادت برای خداوند است، عبادتش بر اساس محبت، معرفت و عشق به پروردگار میباشد.
وی در ادامه گفت: آیا دعای عرفهای که در عرفات توسط امام حسین(ع) خوانده شد کسی دیگر نظیر آن را خوانده است و آیا اشک خالصانهای که امام حسین (ع) همانند دو مشک آب از چشمهای خود جاری کرد کسی دیگر به قیمت آن آب، اشکی ریخته است.
حجت الاسلام انصاریان افزود: در عبادتی که اولیای خداوند انجام میدهند معرفت و محبت خداوند موج میزند.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه عبادتهای ما به طمع بهشت و از ترس جهنم است افزود: اولیای خداوند با بهشت و جهنم کاری ندارند و عبادت آنها تنها برای رضای پروردگار است چرا که تنها او را شایسته عبادت میدانند .
وی ابراز داشت: فرایض خداوند معدنهایی است که بهشت را در دل خود جای دادهاند و رضایت پروردگار نیز در درون این معادن است که هرشخصی وارد این معادن نشود رضای خداوند را نمیتواند بدست بیاورد.
رئیس موسسه دارالعرفان شیعی در ادامه با اشاره به خطبهای از نهجالبلاغه بیان کرد: حضرت علی(ع) در این خطبه میفرماید واجبات دِین است که باید به خداوند پرداخت شود که خود این واجبات مسبب بهشت است.
وی با بیان اینکه فرایض الهی انسان را به بهشت میرسانند اظهار داشت: اولیای خدا به روشهای پیامبر(ص) اقتدا کردند و در همه زمینهها از جمله اخلاق و رفتار بر اساس سیره پیامبر(ص) عمل میکنند.
این استاد حوزه و دانشگاه ابراز داشت: آنچه که برای اولیای خداوند از نماز و روزه و حج و زکات برتر است، گره نزدن زلف خود به گناه است چرا که گناه بر ایشان لذتی ندارد.
وی اضافه کرد: گناه در ذائقه آنها از زهر عقرب و نیش مار کشندهتر است چرا که دارای روح پاک و تصفیه شدهای هستند.
انصاریان ادامه داد: اولیاء الله با مشاهده زیبایی مطلق یعنی خدا، با ورود در عبادت که برای آنها همانند عسلی شیرین به شمار میرود در خود جایی برای گناه باقی نگذاشتند که از آن لذت ببرند.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه اولیای خدا بدنبال گناه نبودند تا از آن لذت ببرند افزود: کسانی که اهل گناه هستند افرادی فقیر و تهی دست میباشند که میخواهند بدن و خیال خود را به لذت گناه آشنا کنند.
وی عنوان کرد: اولیای خدا دنیا را همانند شکوفه تازه باز شده و زودگذاری میدیدند که در معرض پژمردگی است و تمام میل و رغبت اولیای خدا به رحمت و فضل خداوند است.
حجت الاسلام انصاریان در پایان افزود: اولیای خدا عمری بدنبال لقمه حلال رفتند که خداوند در سوره مومنون ارزش لقمه حلال را این گونه معرفی میکند که خداوند به تمامی پیامبران دستور داد قبل از آنکه مرا عبادت کنید با بدن پاک وارد عبادت شوید.
وی در پایان عنوان کرد: خداوند به تمام عبادت اولیا برکت داده و پاداش آخرتشان را نیز محفوظ نگه داشته است.
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