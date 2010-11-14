5600 واقعه ازدواج در خراسان جنوبی ثبت شد

علی پور حسین در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به اینکه حدود 53.57 درصد ازدواج‌ها در مناطق شهری و 46.43 درصد آنها در مناطق روستایی به ثبت رسیده است، افزود: در برابر13 رویداد ثبت شده ازدواج یک رویداد طلاق در استان ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در هفت ماهه سال جاری بیشترین ازدواج مردان بین گروه سنی 20 تا 24 سال با رقم 3 هزار و 159 نفر بوده است، اظهارداشت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10.30 درصد افزایش داشته است.

سرپرست ثبت احوال خراسان جنوبی تصریح کرد: بیشترین ازدواج زنان نیز بین همین گروه سنی با رقم دو هزار و 250 نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 11.06درصد افزایش داشته است.

پورحسین یادآور شد: در این مدت بیشترین تعداد ازدواج ثبت شده مردان مربوط به گروه سنی 20 تا 24 ساله با زنان 15 تا 19 ساله با تعداد ‌هزار و 543 واقعه بود.

وی ادامه داد: بیشترین ازدواج مردان و زنان بین گروه سنی 20 تا 24 ساله به ترتیب با رقم هزار و 561 و ‌هزار و 315 نفر بوده است.

به گفته این مسئول در مناطق روستایی بیشترین ازدواج مردان بین گروه سنی 20 تا 24 ساله با رقم ‌هزار و 598 نفر و زنان بین گروه سنی 15 تا 19 ساله با رقم ‌هزار و 168 نفر بوده است.

پورحسین از ثبت هفت هزار و 923 واقعه ولادت طی هفت ماهه سالجاری در استان خبر داد و بیان داشت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.30 درصد افزایش داشت.

سرپرست ثبت احوال خراسان جنوبی تعداد تعداد ولادت ثبت شده شهری در این مدت را چهار هزار و 773 رویداد عنوان نمود و تصریح کرد: در این مدت سه هزار و 150 واقعه ولادت روستایی در استان رخ داده است.

وی بیان کرد: در مقابل هر 100 واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود 108 واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.

پورحسین افزود: امسال چهار هزار و 123 پسر و 3 هزار و 800 دختر در استان متولد شدند.

وی در خصوص آمار فوت شدگان استان نیز اظهارداشت: ‌هزار و 865 نفر در خراسان جنوبی در هفت ماه نخست سال جاری فوت کردند.

پورحسین خاطرنشان کرد: از این تعداد هزار و 58 ‌نفر مرد و 807 نفر زن بودند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.62 درصد افزایش را نشان می ‌دهد.

وی گفت: تعداد فوت جاری ثبت شده شهری در این مدت برابر با 905 و تعداد فوت روستایی آن برابر با 960 رویداد بود.

سرپرست ثبت احوال خراسان جنوبی ادامه داد: در مقابل هر 100 ‌زن فوت شده تعداد 131 نفر مرد در این مدت در استان فوت کردند.