ازدواج بیش از ۶۰ سالمند در خراسان جنوبی طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن محمدزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۰ ازدواج در گروه سالمندان خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.

سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی بیان کرد: در این ازدواج ها ۵۶ آقا و ۱۰ خانم بالای ۶۰ سال ازدواج کرده اند.

ویگفت: طبق آمار در سال جاری ۱۰.۳ درصد از کل جمعیت استان که حدود ۸۸ هزار نفر می شوند را سالمندان به خود اختصاص داده اند که طی سنوات اخیر رو به افزایش بوده است.

محمد زاده افزود: بیشترین ازدواج ثبت شده در گروه سالمندان مربوط به شهرستان بیرجند، سپس طبس و قاینات بوده است.

گفتنی است طبق آخرین تعاریف جمعیتی به افراد ۶۰ ساله و بالاتر سالمندگفته می شود.