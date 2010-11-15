مراکز معاینه فنی خودروهای سبک تهران روز عید قربان باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران طی اطلاعیه ای اعلام کرد با توجه به افزایش مراجعات به مراکز معاینه فنی و تاثیر به سزای معاینه فنی خودروها در کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی تردد، تمامی مراکز معاینه فنی سبک علاوه بر روز عید سعید قربان، روز پنج شنبه و پس از آن نیز از ساعت 30/7 تا 30/17 یکسره باز است و علاوه بر آن مرکز بیهقی، روز جمعه از ساعت 8 صبح تا 16 آماده پذیرش تمامی خودرو های مراجعه کننده است.

