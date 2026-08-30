به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز اظهار کرد: شهرداری در مدت اخیر اقدامات خوبی انجام داده است، اما وضعیت ظاهری شهر همچنان نیازمند کار و توجه بیشتری است و باید برای رفع چالش‌هایی که مردم با آن مواجه هستند، برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

ضرورت آمادگی برای فصل بارندگی

وی با اشاره به نزدیک شدن فصل بارندگی، افزود: از هم اکنون باید نقاطی که احتمال آبگرفتگی در آنها وجود دارد، شناسایی و برای رفع مشکل آنها اقدام شود، به ویژه در محله یکبنی و مناطقی که سطح معابر پایین‌تر از نقاط اطراف قرار دارد.

امام جمعه جاسک، ادامه داد: در برخی نقاط از جمله محدوده مسکن ملی به نظر می‌رسد زیرسازی و تعیین تراز سطح زمین به شکل اصولی انجام نشده و پایین بودن سطح این مناطق موجب تجمع آب در زمان بارندگی می‌شود، بنابراین باید برای اصلاح این وضعیت راهکار عملی پیدا کرد.

رستاخیز، تأکید کرد: شهرداری باید از ظرفیت امکانات و ماشین‌آلات خود برای هدایت آب‌های سطحی استفاده کند و با ایجاد یا اصلاح کانال‌های خاکی و مسدود کردن مسیرهایی که آب را به داخل شهر هدایت می‌کنند، پیش از آغاز بارندگی‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.

آرامستان جاسک نیازمند ساماندهی است

وی در ادامه با انتقاد از وضعیت آرامستان شهر جاسک، گفت: وضعیت آرامستان در شأن مردم شهر نیست و از نظر نظافت و ساماندهی نیازمند توجه جدی است.

امام جمعه جاسک، افزود: ورود سگ‌ها و حیوانات به محوطه آرامستان و نمازخانه محل اقامه نماز میت، زیبنده نیست و حداقل باید برای اطراف این فضاها حصار مناسب ایجاد شود تا از ورود حیوانات جلوگیری شود.

مدیریت پسماند با جدیت دنبال شود

رستاخیز همچنین مسئله پسماند را یکی از موضوعات مهم شهری دانست و بیان کرد: محل دفن زباله باید ساماندهی شود و از انباشت زباله در نزدیکی آرامستان و مناطق مسکونی جلوگیری شود.

وی گفت: زباله بیمارستان، روستاها، شهر و سایر مجموعه‌ها در یک محدوده جمع می‌شود و این وضعیت علاوه بر ایجاد آلودگی و بوی نامطبوع، سلامت و آرامش مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

امام جمعه جاسک با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت اصولی پسماند، تصریح کرد: باید موضوع تفکیک زباله از مبدأ و روش‌های نوین مدیریت پسماند مورد توجه قرار گیرد و با استفاده از تجربه شهرهای دیگر برای ساماندهی این حوزه اقدام شود.

مشارکت مردم در پاکسازی سواحل تقویت شود

رستاخیز همچنین بر مشارکت مردم در پاکسازی محیط شهری و سواحل تأکید کرد و گفت: اقدامات جوانان و نوجوانان برای جمع‌آوری زباله‌های سواحل بازتاب خوبی داشته است و همراهی شهرداری با این حرکت‌های مردمی می‌تواند به فرهنگ‌سازی عمومی کمک کند.

وی افزود: با مشارکت مردم می‌توان حتی در روزهایی مانند پنجشنبه‌ها که خانواده‌ها برای زیارت اهل قبور به آرامستان مراجعه می‌کنند، فرهنگ نظافت و پاکیزگی محیط اطراف قبور را تقویت کرد.

تصاویر شهدا به فضای شهری هویت می‌دهد

امام جمعه جاسک در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به فضاسازی فرهنگی و معرفی شهدای منطقه تأکید کرد و گفت: نصب تصاویر شهدا در سطح شهر به ویژه شهدای مرتبط با شهرستان جاسک می‌تواند در تقویت روحیه مردم و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا مؤثر باشد.

رستاخیز، افزود: با همکاری نیروهای دریایی و ارتش تصاویر تعدادی از شهدا در شهر نصب شده که اقدام ارزشمندی است و می‌توان این روند را با معرفی شهدای منطق به‌ ویژه شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه، فرماندهان و شهدایی که در منطقه جاسک به شهادت رسیده‌اند، ادامه داد.



ظرفیت‌های مکران به سرمایه‌گذاران معرفی شود

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت تبلیغات محیطی برای معرفی جایگاه جاسک و سواحل مکران تأکید کرد و گفت: باید سخنان و تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره توسعه سواحل مکران و سیاست‌های کلی توسعه جاسک در فضای شهری بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

رستاخیز، بیان کرد: جاسک به دلیل قرار گرفتن در مسیر توسعه سواحل مکران و دسترسی به اقیانوس هند، ظرفیت‌های بزرگی برای توسعه اقتصادی و تجاری دارد و باید این ظرفیت‌ها در تبلیغات محیطی و فضای شهری نیز به مردم و سرمایه‌گذاران معرفی شود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ظرفیت‌های جاسک را ببینند و چند مجموعه اقتصادی در منطقه شکل بگیرد، زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران بیشتر فراهم می‌شود و این روند می‌تواند به پویایی اقتصادی شهرستان کمک کند.

امام جمعه جاسک در پایان با قدردانی از اقدامات شهرداری، اظهار کرد: تعامل خوبی میان شهرداری و دفتر امام جمعه وجود داشته و پیگیری مسائل و مشکلات شهرستان با همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف ادامه خواهد داشت.