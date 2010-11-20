به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر در این محصول استودیو دریم ورکس که مدت‌هاست در مرحله پیش تولید قرار دارد نقش شانزدهمین رئیس جمهور آمریکا را بر عهده می گیرد.



تونی کوشنر نمایشنامه نویس کار نگارش فیلمنامه این پروژه را با اقتباس از کتاب " گروه رقیبان" نوشته درویسکیمز گودوین انجام داده است.این فیلمنامه سال‌ها در فهرست پروژه‌های آینده اسپیلبرگ قرار داشت و قرار بود لیام نیسن نقش لینکلن را در آن بازی کند که این اتفاق هرگز نیفتاد.



تونی کوشنر پیش از این فیلمنامه " مونیخ" را برای اسپیلبرگ نوشته بود که نامزدی جایزه اسکار را برایش به ارمغان آورد.پس از آن هم کوشنر فیلمنامه " لینکلن" را نگارش در آورد.



کتلین کندی همراه با اسپیلبرگ تهیه کنندگی این فیلم را بر عهده دارند و قرار است فیلمبرداری پروژه پاییز سال آینده آغاز شود.

اسپیلبرگ در این باره گفت : دنیل دی لوئیس همواره به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیگران تاریخ سینما ، از عصر سینمای صامت تاکنون شناخته می‌شود. خیلی خوشحالم که بالاخره پس از سال‌ها راه ما در سینما با فیلم " لینکلن" به هم گره می‌خورد.



استودیوی دریم ورکس امیدوار است فیلم را در اواخر سال 2012 اکران کند.دنیل دی لوئیس که از تئاتر انگلستان سر برآورده در فیلم هایی چون "دار و دسته های نیویورکی " ، " به نام پدر" ، " آخرین بازمانده موهیکان‌ها" و... نقش آفرینی کرده و دو بار برای فیلم های " پای چپ من" و " خون به پا می شود" برنده جایزه اسکار شده است.

