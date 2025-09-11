به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دنیل دی-لوئیس برای اولین بار درباره تصمیم خود برای پایان دادن به بازنشستگی از بازیگری پس از ۸ سال و بازی در فیلم «شقایق نعمانی» یا «آنمون» فیلم جدیدی به کارگردانی پسرش رونان، صحبت کرد.

دی-لوئیس که ۳ جایزه اسکار برای «پای چپ من»، «خون به پا خواهد شد» و «لینکلن» در کارنامه دارد، فیلمنامه «شقایق نعمانی» را با همکاری رونان و بر اساس ایده‌ای بدیع که با هم به آن رسیده بودند، نوشته است.

در ژوئن ۲۰۱۷، دی-لوئیس پس از بازی در فیلم «رشته خیال» پل توماس اندرسون، بازنشستگی از بازیگری را اعلام کرد. سخنگوی وی آن زمان اعلام کرد: «دنیل دی-لوئیس دیگر به عنوان بازیگر فعالیت نخواهد کرد. او از همه همکاران و مخاطبانش در طول سال‌های متمادی بسیار سپاسگزار است. این یک تصمیم خصوصی است و نه او و نه نمایندگانش هیچ اظهار نظر بیشتری در این مورد نخواهند کرد.»

این نخستین باری نبود که این بازیگر اعلام بازنشستگی می‌کرد و وی سال ۱۹۹۷ پس از بازی در فیلم «بوکسور» ساخته جیم شریدان، از این حرفه دور شد تا در ایتالیا به کفاشی بپردازد. او سال ۲۰۰۲ برای بازی در نقش بیل قصاب در فیلم «دار و دسته‌های نیویورکی» مارتین اسکورسیزی به حرفه خود بازگشت.

دی-لوئیس پیش از اکران جهانی «شقایق» در جشنواره فیلم نیویورک، در مصاحبه با رولینگ استون گفت از بازنشستگی درآمد چون کمی غمگین بود. وی افزود: می‌دانستم رونان قرار است به فیلمسازی ادامه دهد و من از آن کناره‌گیری می‌کردم. با خودم فکر کردم، آیا زیبا نیست که بتوانیم کاری را با هم انجام دهیم و راهی برای مهار کار پیدا کنیم و کاری باشد که به تمام جوانب یک تولید بزرگ نیاز نداشته باشد؟

دی-لوئیس در فیلم «شقایق» نقش یک فرد گوشه‌گیر را بازی می‌کند که در جنگل‌های شمال انگلستان زندگی می‌کند. زندگی او زمانی زیر و رو می‌شود که برادرش (با بازی شان بین) از راه می‌رسد و او را مجبور می‌کند با گذشته مرموزش روبه‌رو شود. ساموئل باتملی، سافیا اوکلی-گرین و سامانتا مورتون دیگر بازیگران این فیلم هستند.

این بازیگر اعتراف کرد وقتی در حال بررسی این بود که آیا در فیلم «شقایق» بازی کند یا فقط در نوشتن فیلمنامه همراهی کند، درباره بازگشت دوباره به دنیای عمومی تردیدهایی داشت. اما پسرش رونان بود که تکلیف او را روشن کرد زیرا به صراحت گفت اگر او نباشد، وی هم این کار را نخواهد کرد.

دی-لوئیس درباره نگرانی‌هایی که منجر به بازنشستگی‌اش شد، گفت: یک جور اضطراب درباره تعامل مجدد با حرفه فیلمسازی بود. این کار همیشه چیزی بود که من عاشقش بودم. من هرگز، هرگز از دوست داشتن آن دست نکشیدم. اما با جنبه‌هایی از سبک زندگی که با آن همراه بود، هرگز کنار نیامدم و از روز اولی که شروع کردم تا به امروز، چیزی در این فرآیند وجود دارد که در پایان آن احساس پوچی می‌کنم. منظورم این است که من به خوبی با آن آشنا بودم. فهمیدم که همه اینها بخشی از فرآیند است و در نهایت یک بازسازی وجود خواهد داشت. و فقط در آخرین تجربه یعنی «رشته خیال» بود که کاملاً احساس کردم که دیگر آن بازسازی وجود نخواهد داشت و احتمالاً باید از بازی دوری کنم، زیرا چیز دیگری برای ارائه نداشتم.

او ادامه داد: اما حالا که به آن نگاه می‌کنم، می بینم بهتر بود دهانم را بسته نگه می‌داشتم. به نظر می‌رسد صحبت کردن در این مورد خیلی بی‌خود است. من هرگز قصد بازنشستگی نداشتم. من فقط انجام آن نوع کار خاص را کنار گذاشتم تا بتوانم کار دیگری انجام دهم. من هرگز، می‌دانید… ظاهراً، من دو بار به بازنشستگی متهم شده‌ام. من هرگز قصد بازنشستگی از هیچ چیز را نداشتم! من فقط می‌خواستم مدتی روی چیز دیگری کار کنم... هر چه پیرتر می‌شوم، بیشتر و بیشتر طول می‌کشد تا راه بازگشت را پیدا کنم. اما کار کردن با رونان همه چیز را روشن کرد و از ابتدا تا انتها، فقط لذت ناب با او بودن بود.

«شقایق» ۳ اکتبر در سینماهای منتخب اکران می‌شود و از ۱۰ اکتبر توسط فوکوس فیچرز به صورت سراسری اکران خواهد شد.