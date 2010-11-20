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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۵۷

هشت مرکز بستر درمانی در کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود

هشت مرکز بستر درمانی در کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: هشت مرکز بستر درمانی در این استان در حال احداث است که با بهره برداری از این مراکز بخش عمده ای از نیازهای درمانی شهرهای کم جمعیت استان رفع می شود.

دکتر سید حسام الدین نبوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: مراکز بستر درمانی 10 تختخوابی در شهرهای "چرام"، "باشت"، "لنده"، "قلعه رئیسی"، "سوق"، "لوداب"، "سی سخت" و "لیکک" با میانگین پیشرفت فیزیکی 80 درصد در حال احداث است.

وی اعتبار هر کدام از این مراکز را هشت میلیارد ریال عنوان کرد و یادآور شد: مراکز بستر درمان با دارا بودن امکانات تخصصی مورد نیاز برای مناطقی که امکان ساخت بیمارستان فراهم نیست، طراحی شده و امکان بستری موقت و درمان برخی بیماران را خواهند داشت.

نبوی زاده بیان کرد: این مراکز درمانی می تواند ضمن جلوگیری از اتلاف وقت بیمار، از هزینه های اضافی در بیمارستانها نیز جلوگیری کنند.

وی اظهار داشت: با تکمیل این طرحها و همچنین تکمیل مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت در استان، امورات بهداشتی و درمانی مردم این مناطق بهبود می یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان کرد: این پروژه ها از مصوبات سفر اول هیئت دولت به این استان است.

کد مطلب 1194758

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