هشت مرکز بستر درمانی در کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود

دکتر سید حسام الدین نبوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: مراکز بستر درمانی 10 تختخوابی در شهرهای "چرام"، "باشت"، "لنده"، "قلعه رئیسی"، "سوق"، "لوداب"، "سی سخت" و "لیکک" با میانگین پیشرفت فیزیکی 80 درصد در حال احداث است.

وی اعتبار هر کدام از این مراکز را هشت میلیارد ریال عنوان کرد و یادآور شد: مراکز بستر درمان با دارا بودن امکانات تخصصی مورد نیاز برای مناطقی که امکان ساخت بیمارستان فراهم نیست، طراحی شده و امکان بستری موقت و درمان برخی بیماران را خواهند داشت.

نبوی زاده بیان کرد: این مراکز درمانی می تواند ضمن جلوگیری از اتلاف وقت بیمار، از هزینه های اضافی در بیمارستانها نیز جلوگیری کنند.

وی اظهار داشت: با تکمیل این طرحها و همچنین تکمیل مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت در استان، امورات بهداشتی و درمانی مردم این مناطق بهبود می یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان کرد: این پروژه ها از مصوبات سفر اول هیئت دولت به این استان است.