ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بررسی الگوهای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد پایداری جو طی امروز و فردا در اغلب نقاط استان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: با این حال، برای امشب و فردا شب تا ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات غربی استان احتمال وقوع بارشهای خفیف و پراکنده وجود دارد.
معقولی با اشاره به تغییر شرایط جوی از ابتدای هفته آینده گفت: از روز دوشنبه موج ناپایداری وارد استان میشود و از بعدازظهر و شب دوشنبه، با افزایش ابر، بارش باران در مناطق مختلف گلستان آغاز خواهد شد.
این کارشناس هواشناسی ادامه داد: فعالیت این سامانه بارشی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه نیز در سطح استان ادامه خواهد داشت و انتظار میرود بخشهای مختلف گلستان تحت تأثیر این ناپایداری جوی قرار گیرند.
وی همچنین درباره وضعیت دریای خزر هشدار داد و گفت: دریا از بعدازظهر دوشنبه تا روز چهارشنبه مواج و متلاطم خواهد بود و در این مدت شرایط برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.
معقولی از فعالان دریایی خواست با توجه به پیشبینی مواج شدن دریا، از انجام فعالیتهای دریایی در این بازه زمانی خودداری کرده و توصیههای هواشناسی را جدی بگیرند.
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