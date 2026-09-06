ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بررسی الگوهای پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد پایداری جو طی امروز و فردا در اغلب نقاط استان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با این حال، برای امشب و فردا شب تا ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات غربی استان احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده وجود دارد.

معقولی با اشاره به تغییر شرایط جوی از ابتدای هفته آینده گفت: از روز دوشنبه موج ناپایداری وارد استان می‌شود و از بعدازظهر و شب دوشنبه، با افزایش ابر، بارش باران در مناطق مختلف گلستان آغاز خواهد شد.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: فعالیت این سامانه بارشی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز در سطح استان ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود بخش‌های مختلف گلستان تحت تأثیر این ناپایداری جوی قرار گیرند.

وی همچنین درباره وضعیت دریای خزر هشدار داد و گفت: دریا از بعدازظهر دوشنبه تا روز چهارشنبه مواج و متلاطم خواهد بود و در این مدت شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

معقولی از فعالان دریایی خواست با توجه به پیش‌بینی مواج شدن دریا، از انجام فعالیت‌های دریایی در این بازه زمانی خودداری کرده و توصیه‌های هواشناسی را جدی بگیرند.