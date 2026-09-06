به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، طبق بیانیه موسسه تحقیقات پزشکی QIMR Berghofer استرالیا، یافتهها نشان داد که گونههای ژنتیکی مرتبط با شخصیت همچنین با طیف گستردهای از پیامدها، از جمله سلامت روان و جسم، پیشرفت تحصیلی، مسیر شغلی، طول عمر و روابط اجتماعی مرتبط هستند.
این مطالعه پنج ویژگی شخصیتی بزرگ را بررسی کرده است: تجربه پذیری، وظیفهشناسی، برونگرایی، توافقپذیری و روانرنجوری.
با بررسی چگونگی تعامل شخصیت و ژنتیک با سایر ویژگیهای سلامتی، محققان میتوانند علل اساسی اختلالات را بهتر درک کرده و مناسبترین درمانها و مداخلات را برای افراد شناسایی کنند.
این مطالعه هیچ مدرکی دال بر وجود یک «ژن شخصیت» واحد پیدا نکرد، به طوری که تفاوتهای شخصیتی ناشی از تأثیر ترکیبی بسیاری از گونههای ژنتیکی است که هر کدام تأثیر بسیار کمی دارند.
محققان تجزیه و تحلیلهای ژنتیکی مبتنی بر خانواده را برای کمک به جداسازی تأثیرات ژنتیکی از تأثیر محیطهای خانوادگی مشترک انجام دادند. با مقایسه خویشاوندان در خانوادهها، این تیم توانست نشان دهد که بسیاری از ارتباطات ژنتیکی مشاهده شده را نمیتوان صرفاً با بزرگ شدن در یک خانواده توضیح داد.
«میشل لوپتون»، عضو محقق این مطالعه، گفت: «این یافتهها درک جدیدی از چگونگی همکاری زیستشناسی و محیط برای شکلدهی شخصیت ارائه میدهد.»
لوپتون گفت: «تنوع ژنتیکی رایج میتواند تا ۱۶ درصد از تنوع شخصیت را توضیح دهد و بقیه را میتوان به عوامل محیطی از جمله شرایط و تجربیات زندگی نسبت داد.»
این مطالعه همچنین پیوندهایی بین گونههای ژنتیکی مرتبط با شخصیت و طیف وسیعی از رفتارها و عوامل سبک زندگی، از جمله سطح فعالیت در طول روز و تمایلات شب زندهداری، یافت.
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