به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات خصمانه و تحرکات برون‌مرزی خود در جنوب سوریه، پیرامون شهرک «الرفید» واقع در حومه جنوبی استان القنیطره (جنوب غربی سوریه) را هدف شلیک‌های سنگین توپخانه‌ای قرار داد.

شبکه «الاخباریه سوریه» با تایید این خبر اعلام کرد که یگان‌های توپخانه‌ای ارتش اشغالگر شنبه شب حداقل ۶ فروند گلوله توپ به سمت حومه الرفید شلیک کردند.

تاکنون گزارشی از میزان خسارات مالی یا تلفات جانی احتمالی این حمله منتشر نشده است.

این تهاجم در حالی صورت می‌گیرد که ساعاتی پیش از آن، یک ستون نظامی صهیونیستی متشکل از ۵ خودروی زرهی حامل نظامیان، به اطراف شهرک الرفید نفوذ کرده و پس از انجام تحرکات گشتی، بدون بازداشت یا درگیری با اهالی از منطقه عقب‌نشینی کرده بود.

مناطق مرزی جنوب سوریه، به ویژه استان‌های القنیطره و درعا طی روزهای اخیر شاهد تشدید تجاوزات، تحرکات نظامی و ایجاد گشت‌های بازرسی توسط ارتش صهیونیستی بوده است.

در همین راستا، روز پنجشنبه نیز ۲ گلوله توپ به اطراف «تل الأحمر الشرقی» اصابت کرد و روز سه‌شنبه گذشته نیز یک چوپان محلی در غرب الرفید توسط نظامیان صهیونیست بازداشت و پس از چرخه‌های بازجویی چندساعته آزاد شد.

استان‌های القنیطره و درعا در جنوب سوریه به‌طور روزانه شاهد نفوذ نظامیان، یورش به مناطق مسکونی، بازداشت شهروندان و ایجاد ایست‌وبازرسی‌های نظامی هستند.