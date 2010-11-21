پزشک زنان مقصر پرونده مرگ فریده جعفری شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مجتبی خادمی شنبه شب در حاشیه بازدید از بیمارستان شهید محمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر در خصوص مقصر مرگ مادر باردار در میناب گفت: پس از مرگ تاسف بار مادر باردار "فریده جعفری" در شهرستان میناب بنا به حساسیت نسبت به مرگ مادران باردار دستور رسیدگی به این موضوع توسط ریاست دانشگاه صادر گردید و پرونده در کمترین زمان سیر قانونی خود را طی کرد.

خادمی افزود: پس از بررسی کارشناسی توسط سازمانهای مربوطه تیم درمانی مقصر شناخته شد که پزشک متخصص زنان 80 درصد و مامای بخش با 20 درصد مقصر در مرگ مادر باردار مینابی بودند.

خادمی با اشاره به اینکه این مرگ غیرعمدی عنوان گردیده است، گفت: با توجه به رای صادره توسط نظام پزشکی ضمن پرداخت دیه، پزشک متخصص زنان توسط دانشگاه علوم پزشکی از طبابت در هرمزگان منع شد و رای صادره در پرونده نظام پزشکی کشور نیز ثبت شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این ارتباط ماماهای این پرونده نیز به پرداخت دیه محکوم شدند و باید دوره بازآموزی را طی کنند و در صورت قصور از کار بر کنار می شوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در مورد رای صادره این پرونده بیان داشت: کلیه رسیدگی مراحل این پرونده سیر قانونی خود را طی کرده است و با تشخیص غیرعمدی بودن این مرگ و بنا به قصور انجام گرفته طبق قانون این پزشک می تواند به طبابت خود ادامه دهد.

وی با اطمینان به برخورد قاطع با قصورات پزشکی خاطرنشان کرد: در فرآیند درمان خطاهای محرز ناشی از سهل انگاری، خطای پزشکی جز موارد اجتناب ناپذیر است و طبق قانون با قصورات پزشکی برخورد می شود.