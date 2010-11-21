عملیات اجرایی چهار طرح بزرگ عمرانی در همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، پارکینگ طبقاتی سینا، روگذر رسالت، زیرگذر پژوهش و کارخانه سیمان شهرداری همدان چهار پروژه بزرگ شهر همدان بودند که کلنگ احداث آنها در همدان به زمین زده شد.
تقاطع روگذر رسالت دارای هفت دهانه 25 متری به طول 175 متر و ارتفاع تابلیه از سطح زمین چهار و نیم متر است.
عملیات احداث روگذر از سمت بلوار ولایت و با احداث کوله A1 آغاز و در ادامه پایههای P1 تا P6 به فواصل 25 متری احداث می شود و در نهایت با تکمیل کوله A2 در محدوده بلوار مطهری و ایجاد رمپ دسترسی، دیوارهای جانبی پیش ساخته، کانالهای آبرو، آسفالت روگذر و سایر عملیات تکمیلی، پروژه خاتمه یافته و بهرهبرداری میشود.
تقاطع پژوهش نیز دارای طول 380 متر، تابلیه به طول 77 و نیم متر و 226 شمع به قطر یک و یک و دو دهم متر و به عمق میانگین 10 متر است.
ارتفاع از سطح زیرگذر چهار و نیم متر است و این پروژه به روش TOP & DOWN اجرا میشود.
در این پروژه ابتدا شمعهای پروژه احداث و سپس تابلیه اجرا میگردد و بعد از اجرای تابلیه عملیات خاکبرداری زیر تابلیه صورت میگیرد.
مرحله اجرای دیوارهای حایل و عملیات تکمیلی زیرسازی و روسازی بهرهبرداری از این زیرگذر را امکانپذیر میکند.
کارخانه سیمان شهرداری همدان با مشارکت سرمایهگذار در بخش خصوصی صورت میگیرد.
اعتبار مورد نیاز احداث کارخانه سیمان شهرداری دو هزار و 600 میلیارد ریال است که روزانه شش هزار و 600 تن سیمان تولید خواهد کرد.
این کارخانه بیش از 500 نفر اشتغال مستقیم و چندین هزار نفر اشتغال غیرمستقیم دارد که با همکاری شرکت سنگ ریزان احداث میشود.
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