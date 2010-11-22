به گزارش خبرگزاری مهر، طاها طاهری با بیان اینکه امروزه تاثیر بازی های رایانه ای در انتقال مفاهیم بر هیچ کس پوشیده نیست، افزود: بهره گیری از بازی های رایانه ای برای پیشگیری از اعتیاد، در زیر فصل برنامه های آموزشی و در بخش انتقال مفاهیم ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده است.

این مقام مسوول در ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه، ستاد در حمایت از تولیدکنندگان بازی های رایانه ای با موضوع پیشگیری از اعتیاد، هیچ محدودیتی ندارد، اضافه کرد: هر فرد یا شرکتی که برای فعالیت در این حوزه آماده باشد و به ستاد مراجعه کند، ستاد مبارزه با مواد مخدر پس از بررسی پیشنهادها، کمال همکاری را خواهد داشت.

طاهری تاکید کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر در همکاری با نهادها و سازمان های متخصص مانند بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای، مشکلی ندارد و از همکاری با این نهادها برای تولید بازی رایانه ای با موضوع پیشگیری از اعتیاد استقبال می کند.

جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: بازی های رایانه ای به عنوان رسانه ای جدید، از تاثیرگذاری بسیاری بر روی قشر کودک و نوجوان برخوردار است و همین امر یکی از دلایل اصلی ورود ستاد مبارزه با مواد مخدر به این عرصه و حمایت از تولیدات است.

نخستین جشنواره‌ و نمایشگاه بازی‌های رایانه ای تهران توسط بنیاد ملی بازی های رایانه ای امسال در دو بخش برگزار خواهد شد.

