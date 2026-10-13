رحمت‌الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از اجرای ناقص برنامه‌های توسعه کشور، اظهار کرد: کشور طی سال‌های گذشته برنامه‌های مختلفی برای توسعه داشته، اما در اجرای بخشی از این برنامه‌ها موفق عمل نکرده‌ایم.

وی با اشاره به تأکیدات امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب بر ضرورت برنامه‌محوری و ایجاد زیرساخت‌های بنیادی، افزود: همان‌طور که پس از انقلاب نهادها و ارگان‌های مختلفی با هدف ایجاد زیرساخت‌های کشور شکل گرفتند، در ادامه نیز بر حرکت دولت‌ها بر اساس قوانین برنامه توسعه تأکید می‌شد، با این حال، اقدامات زیرساختی متناسب با نیازهای کشور به‌طور کامل انجام نشده است.

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس با اشاره به برنامه‌های توسعه اول تا هفتم، تصریح کرد: باید بررسی شود که در هر یک از این برنامه‌ها چه اهدافی تعیین شده و چه میزان از آن‌ها تحقق یافته است. همچنین لازم است عملکرد دولت‌ها در اجرای برنامه‌ها و میزان پایبندی آن‌ها به اهداف مصوب ارزیابی شود.

نوروزی با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی مسئولان، گفت: رهبر شهید انقلاب در زمان تنفیذ احکام رؤسای جمهور بر اجرای برنامه‌ها تأکید می‌کردند، اما در این زمینه کوتاهی‌هایی صورت گرفته است و باید نسبت به آن پاسخ‌گویی وجود داشته باشد.

مجلس باید کوتاهی دولت‌ها در اجرای برنامه توسعه را پیگیری کند

وی با اشاره به وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، وظیفه نظارت بر عملکرد مسئولان را نیز بر عهده دارد و ابزارهایی مانند تذکر، سؤال و اخطار در اختیار نمایندگان است؛ با این حال، باید بررسی شود که چرا با وجود این ابزارها، برخی کوتاهی‌ها همچنان ادامه دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: انتقادها نباید صرفاً متوجه دولت فعلی باشد، بلکه عملکرد دولت‌های مختلف در اجرای برنامه‌های توسعه و انجام وظایف قانونی باید بررسی شود. هر جا قصوری صورت گرفته است، باید رسیدگی لازم انجام شود و مسئولان در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.

اجرای الگوی کشت باید با نیازها و ظرفیت‌های کشور هماهنگ باشد

نوروزی در ادامه با اشاره به ضرورت خودکفایی و استقلال کشور، اظهار کرد: امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب همواره بر خودکفایی و وابسته نبودن به بیگانگان تأکید داشتند. از این رو، باید بررسی کنیم که برای مثال، در بخش کشاورزی چه اقداماتی انجام شده و تا چه اندازه توانسته‌ایم به این اهداف نزدیک شویم.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین و اجرای برنامه‌های متناسب با شرایط واقعی بخش کشاورزی، افزود: سیاست الگوی کشت باید به‌ درستی اجرا شود تا تولید محصولات کشاورزی بر اساس ظرفیت‌ها و نیازهای کشور سامان یابد.

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی منطقه‌ای، تصریح کرد: هر استان باید بر اساس سند آمایش سرزمین و توانمندی‌های خود برنامه‌ریزی کند. در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، دامداری، مرغداری و گاوداری نیز باید شرایط و ظرفیت‌های هر منطقه مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: توجه به عشایر و روستاییان، توانمندسازی روستاها، تقویت ظرفیت کشاورزان و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی باید در برنامه‌ریزی‌ها جایگاه مشخصی داشته باشد. استفاده از ظرفیت‌های مناطق مختلف می‌تواند به ساماندهی بهتر فعالیت‌های تولیدی کمک کند.

ظرفیت علمی متخصصان داخلی باید در اداره کشور به کار گرفته شود

نوروزی با تأکید بر ظرفیت‌های علمی و تخصصی ایران، اظهار کرد: کشور از پشتوانه تمدن ایرانی و اسلامی و توان علمی قابل توجهی برخوردار است و باید از نخبگان، متخصصان، دانشمندان و نیروهای دانشگاهی خلاق و مبتکر به خوبی استفاده کرد.

وی با اشاره به توانمندی متخصصان داخلی در حوزه‌های مختلف، گفت: پیشرفت‌های کشور در برخی عرصه‌ها نشان داده است که نیروهای داخلی توانایی دستیابی به دستاوردهای مهم را دارند. در حوزه موشکی نیز دانشمندان و فرماندهانی همچون شهید حاجی‌زاده و شهید تهرانی‌مقدم و همچنین شهید قاسم سلیمانی در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرین بودند و توانمندی‌های کشور در حوزه دفاعی به نمایش گذاشته شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: کشور از دانشمندان و تحصیل‌کردگان توانمندی برخوردار است که می‌توان از دانش، تخصص و دلسوزی آن‌ها برای پیشبرد امور استفاده کرد. باید زمینه حضور مؤثر این نیروها در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی فراهم شود.

مدیران باید هم‌زمان از تعهد و تخصص برخوردار باشند

نوروزی با تأکید بر ضرورت میدان دادن به جوانان و نخبگان، اظهار کرد: افراد متخصص، خلاق و مبتکر باید فرصت نقش‌آفرینی در اداره کشور را داشته باشند. سپردن مسئولیت‌ها بر اساس روابط و رانت، به‌جای شایستگی، مانع شکل‌گیری مدیریت کارآمد می‌شود.

وی تصریح کرد: صرف تخصص کافی نیست و تعهد به‌تنهایی نیز کفایت نمی‌کند؛ مدیران باید هم متعهد باشند و هم از تخصص لازم برخوردار باشند. انتخاب افراد واجد این دو ویژگی می‌تواند به بهبود عملکرد دستگاه‌ها و استفاده بهتر از ظرفیت‌های کشور کمک کند.

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس با بیان اینکه برای اصلاح امور و عبور از مشکلات هنوز فرصت وجود دارد، گفت: عبور از شرایط دشوار مستلزم استفاده درست از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور است.

نوروزی در پایان با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح و متخصصان داخلی، تأکید کرد: دستاوردهای کشور با اتکا به توان داخلی نشان می‌دهد که ظرفیت لازم برای پیشرفت وجود دارد؛ اما برای بهره‌گیری کامل از این توانمندی‌ها باید فضا را برای حضور و فعالیت جوانان و نخبگان باز کرد.