داریوش صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از عملیاتی شدن سرور اختصاصی و فرآیند سفر اتوماتیک در گمرک شیخ صله خبر داد و اظهار کرد: اجرای این اقدامات، زمینه لازم برای افزایش سرعت تشریفات گمرکی و هوشمندسازی عملیات در این مرز را فراهم کرده است.

وی با اشاره به همکاری دفتر فناوری اطلاعات گمرک ایران و تلاش کارکنان بخش فناوری اطلاعات گمرکات استان افزود: راه‌اندازی سرور اختصاصی، پایداری سامانه‌ها را افزایش داده و امکان اجرای مستقل برخی فرآیندهای گمرکی را فراهم می‌کند.

صادقی ادامه داد: با ایجاد این زیرساخت، انجام فرآیندهایی مانند توزین سیستمی و صادرات کالا با کد اختصاصی گمرک شیخ صله امکان‌پذیر شده است؛ موضوعی که می‌تواند به ساماندهی بهتر روندهای عملیاتی در این گمرک کمک کند.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه، راه‌اندازی فرآیند سفر اتوماتیک را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد و گفت: این فرآیند با هدف کاهش مراحل دستی و کوتاه‌تر شدن زمان توقف حامل‌ها در گمرک به اجرا درآمده است.

وی تصریح کرد: کاهش مداخلات دستی در کنار استفاده از فرآیندهای سامانه‌ای، می‌تواند به افزایش دقت و شفافیت در انجام عملیات گمرکی کمک کند و روند خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی را بهبود بخشد.

صادقی در پایان، عملیاتی شدن این زیرساخت‌ها را گامی در مسیر توسعه خدمات هوشمند گمرکی دانست و بر نقش آن در ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به صاحبان کالا و فعالان اقتصادی تأکید کرد.