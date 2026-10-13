اعتکاف و اردو دو میدان متفاوت برای تربیت نوجوان هستند

میلاد جباری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت بازنگری در الگوهای تربیتی نوجوانان، اعتکاف و اردو را دو قالب متمایز با منطق تربیتی مستقل دانست و بر ضرورت طراحی هدفمند میدان‌های تربیت متناسب با مبانی توحیدی و افق تمدن‌سازی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: برای طراحی برنامه‌های تربیتی اثربخش، پیش از هر چیز باید به مبانی، اهداف و منطق تربیت توجه کنیم. مسئله اصلی صرفاً انتخاب یک قالب اجرایی یا افزایش تعداد برنامه‌ها نیست؛ بلکه باید بدانیم هر برنامه چه نقشی در مسیر رشد نوجوان ایفا می‌کند و چگونه می‌توان میان مبانی اعتقادی، تجربه زیسته و کنشگری نوجوان پیوند برقرار کرد.

جباری افزود: اعتکاف، اردو نیست و اردو نیز جایگزین اعتکاف نمی‌شود؛ هرکدام ماهیت، اقتضائات و کارکردهای خاص خود را دارند. اعتکاف فرصتی برای تعمیق ارتباط با خداوند، بازنگری در ساحت فردی و معنوی و تجربه زیست مؤمنانه است؛ درحالی‌که اردو می‌تواند بستری برای تجربه جمعی، مسئولیت‌پذیری، تقویت مهارت‌ها و تمرین نقش‌آفرینی در موقعیت‌های مختلف باشد.

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین با بیان اینکه شناخت تفاوت‌های این دو قالب، شرط طراحی درست برنامه‌های تربیتی است، تصریح کرد: تربیت توحیدی به انتقال مفاهیم محدود نمی‌شود؛ بلکه نوجوان باید فرصت پیدا کند معارف و ارزش‌ها را در زندگی خود تجربه کند و نسبت میان باورها، انتخاب‌ها و مسئولیت‌هایش را بشناسد.

وی ادامه داد: حرکت از مبانی تا میدان، به معنای فراهم‌کردن مسیری است که در آن معرفت به بینش، بینش به انتخاب و انتخاب به اقدام مسئولانه تبدیل شود. در این نگاه، نوجوان صرفاً مخاطب برنامه‌های فرهنگی نیست، بلکه باید به‌تدریج برای حضور آگاهانه و اثرگذار در میدان زندگی اجتماعی آماده شود.

ضرورت طراحی میدان‌های تربیتی هدفمند

جباری با اشاره به افق تربیتی بیانیه گام دوم انقلاب گفت: نسل نوجوان و جوان صرفاً مخاطبان آینده نیستند، بلکه از ظرفیت‌های اصلی ساخت آینده جامعه برخوردارند؛ ازاین‌رو، الگوهای تربیتی باید زمینه رشد هویت، تقویت اراده، مسئولیت‌پذیری و قدرت حل مسئله را در آنان فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: این هدف با برنامه‌های پراکنده و مقطعی محقق نمی‌شود، بلکه به طراحی میدان‌های تربیتی هدفمند نیاز دارد تا نوجوان از مرحله دریافت و یادگیری به مرحله انتخاب، اقدام و نقش‌آفرینی برسد.

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین، نشست «بزم اندیشه» را فرصتی برای بازخوانی تجربه‌های تربیتی و دستیابی به ایده‌های تازه دانست و افزود: باید با گفت‌وگوی تخصصی، نسبت میان اهداف تربیتی و قالب‌های اجرایی را دقیق‌تر بشناسیم و به این پرسش پاسخ دهیم که هر برنامه چگونه می‌تواند با حفظ هویت و کارکرد اختصاصی خود، در منظومه تربیت نوجوان جای بگیرد.

جباری تأکید کرد: مقصد تربیت، صرفاً حضور نوجوان در برنامه‌ها نیست، بلکه پرورش نسلی مؤمن، آگاه، مسئولیت‌پذیر و توانمند برای نقش‌آفرینی در مسیر پیشرفت جامعه و تحقق تمدن نوین اسلامی است. دستیابی به این هدف، مستلزم شناخت دقیق مبانی تربیت، طراحی متناسب میدان‌های رشد و پیوند مستمر میان اندیشه و عمل است.

گفتنی است نخستین نشست تحلیلی و ایده‌پردازی «بزم اندیشه» با موضوع «اعتکاف نوجوانی یا اردو؟ مسئله این است!» روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ساعت ۱۵:۴۵ با حضور حجت‌الاسلام یاسر ماهری به‌عنوان میهمان و میزبانی حجت‌الاسلام حسن شهسواری در سالن جلسات اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این نشست می‌توانند به نشانی زیر مراجعه کنند:

https://survey.porsline.ir/s/slZ2uwLr

