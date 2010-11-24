توزیع 88 دستگاه ماشین آلات خدماتی در بین دهیاریهای خوزستان

جاسم مجیدی پور در گفتگو با خبرگزاری مهر در اهواز اظهارداشت: این تعداد ماشین آلات خدماتی به منظور خدمات رسانی بین دهیاری های استان با اعتبار 30 میلیارد ریال خریداری و توزیع شد.

وی افزود: این ماشین آلات کارآیی حمل زباله، حفاری زمین، بهسازی خیابان و فعالیت در بخش کشاورزی را دارند.

این مقام مسئول در استانداری خوزستان ضرورت توزیع این دستگاه ها را در راستای توسعه فضای روستایی، افزایش بهره وری و خدمات رسانی به دهیاری ها و مکانیزه کردن تجهیزات سنتی در دهیاری ها عنوان کرد.

مجیدی پور تعداد دهیاریهای استان را یک هزار و 106 دهیاری اعلام کرد و گفت: استان خوزستان جزو استان های برتر کشور در زمینه توزیع ماشین آلات خدماتی به دهیاری ها است.

مدیر کل امور روستایی خوزستان خاطرنشان کرد: از چهار هزار و 200 روستای استان یک هزار و 106 روستا دارای دهیاری هستند.



وی همچنین با اشاره به اینکه امسال برای نخستین بار دهیاری ‌ها به عنوان یک دستگاه اجرایی شناخته ‌شده، کد اجرایی می ‌گیرند، از صدور کد اجرایی برای 100 دهیاری استان خبر داد و افزود: این دهیاری‌ ها می ‌توانند از این به بعد مانند سایر دستگاه‌ ها اعتبار بگیرند و پروژه اجرا کنند.

مجیدی پور با تاکید بر اینکه این دهیاری ‌ها با حساسیت انتخاب شده‌ اند، افزود: فعلا اعتبارات عمرانی به تعدادی از این دهیاری ‌ها برای اجرای کارهای عمرانی اختصاص داده می ‌شود.

مدیر کل امور شهری استانداری خوزستان اظهار داشت: برای اینکه این طرح با شکست مواجه نشود، دهیاران باید در اجرای پروژه ‌ها به کیفیت توجه ویژه داشته باشند.

به گفته وی، دهیاران باید برای اجرای صحیح کارها از مشاوره متخصصان و کارشناسان استفاده کنند.