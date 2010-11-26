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۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

درسگفتارهای فوکو منتشر شد

درسگفتارهای میشل فوکو فیلسوف فرانسوی در قالب کتابی که توسط آرنولد دیویدسون گردآوری شده توسط انتشارات سنت مارتین منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میشل فوکو فیلسوف فرانسوی یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم، تاریخدان و متفکر معاصر فرانسوی است. تأثیر فوکو بر علوم انسانی و علوم اجتماعی قابل توجه است . این تأثیر به همین حوزه‌ها محدود نمی‌شود و سایر حوزه‌های علوم نیز از آن متأثر شده اند.

میشل فوکو در میان فیلسوفان پسامدرن چهره‌ای برجسته است . آثار و کارهای او در مورد جنسیت، زندان، دیوانگی و پزشکی از جمله آثار کلاسیک این حوزه‌ها به شمار می‌روند.

فوکو پس از سال 1971 تا سال مرگش یعنی 1984 سخنرانی‌ها و درسگفتارهای عمومی در کالج دو فرانس ارائه داد. این درسگفتارها بسیار حائز اهمیت بوده و به عنوان منبعی موثق برای اندیشمندان معاصر درآمدند.

این درسگفتارها "غیر نرمال" نام گرفتند که به بررسی نقش روانپزشکی در عدالت کیفری مدرن می‌پردازند.

کتاب حاضر با عنوان "غیر نرمال: درسگفتارهای کالج دو فرانس،1975-1974" از سوی انتشارات سنت مارتین منتشر شده است.

کد مطلب 1198284

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