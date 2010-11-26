درسگفتارهای فوکو منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میشل فوکو فیلسوف فرانسوی یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم، تاریخدان و متفکر معاصر فرانسوی است. تأثیر فوکو بر علوم انسانی و علوم اجتماعی قابل توجه است . این تأثیر به همین حوزه‌ها محدود نمی‌شود و سایر حوزه‌های علوم نیز از آن متأثر شده اند.

میشل فوکو در میان فیلسوفان پسامدرن چهره‌ای برجسته است . آثار و کارهای او در مورد جنسیت، زندان، دیوانگی و پزشکی از جمله آثار کلاسیک این حوزه‌ها به شمار می‌روند.

فوکو پس از سال 1971 تا سال مرگش یعنی 1984 سخنرانی‌ها و درسگفتارهای عمومی در کالج دو فرانس ارائه داد. این درسگفتارها بسیار حائز اهمیت بوده و به عنوان منبعی موثق برای اندیشمندان معاصر درآمدند.

این درسگفتارها "غیر نرمال" نام گرفتند که به بررسی نقش روانپزشکی در عدالت کیفری مدرن می‌پردازند.

کتاب حاضر با عنوان "غیر نرمال: درسگفتارهای کالج دو فرانس،1975-1974" از سوی انتشارات سنت مارتین منتشر شده است.