عقد اخوت در حرم حضرت معصومه (س) خوانده شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این مراسم پس از اقامه فریضه ظهر در شبستان بزرگ حرم حضرت معصومه (س) با حضور جمع کثیری از نمازگزاران برگزار شد.



نمازگزاران قمی پس از مصافحه و تبریک عید سعید غدیر خم با قرائت دعای «و اخَیْتُکَ فِى اللهِ وَ صافَیْتُکَ فِى اللّهِ وَ صافَحْتُکَ فِى اللّهِ وَ عاهَدْتُ اللّهَ وَ مَلاَّئِکَتَهُ وَ کُتُبَهُ وَ رُسُلَهُ وَ اَنْبِی آئَهُ وَالاْئِمَّةَ الْمَعْصُومینَ عَلَیْهِمُ السَّلامُ عَلى اَنّى اِنْ کُنْتُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَالشَّفاعَةِ وَ اُذِنَ لى بِاَنْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ لا اَدْخُلُها اِلاّ وَ اَنْتَ مَعى. آنگاه برادر مؤمن بگوید: قَبِلْتُ؛ پس بگوید اَسْقَطْتُ عَنْکَ جَمیعَ حُقُوقِ الاُْخُوَّةِ ما خَلاَ الشَّفاعَةَ وَالدُّعاَّءَ وَالزِّیارَةَ» صحنه زیبایی از عقد اخوت را به نمایش گذاشتند.



شرکت کنندگان در این مراسم با قرائت این دعا و عقد اخوت، با خدا و فرشتگانش و کتاب‌هایش و رسولانش و پیمبرانش و امامان معصومین علیهم السلام عهد کردند بر اینکه اگر از اهل بهشت و اهل شفاعت بودند و اجازه دادند که داخل بهشت شوند، داخل نشوند جز با برادر مومن خویش.



خواندن عقد اخوت با برادران مؤمن در روز عید سعید غدیر سفارش شده و نحوه برگزاری این مراسم به این صورت است که هر فردی باید دست راست خود را بر دست راست برادر مؤمن خود گذاشته و دعای مخصوص عقد را قرائت کند.

