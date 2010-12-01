به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و خاکسپاری شهید دکتر مجید شهریاری استاد تمام دانشکده مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی که به گفته علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیشتازترین و برجسته ترین دانشمند هسته ای ایران بود، چهارشنبه 10 آذر ماه با حضور دانشگاهیان و مردم برگزار شد.

دکتر مجید شهریاری صبح دوشنبه 8 آذر ماه 89 در حالی که با خودروی شخصی خود عازم دانشگاه شهید بهشتی بود توسط دشمنان قسم خورده انقلاب از طریق بمبگذاری مورد سوء قصد قرار گرفت و به مقام رفیع شهادت نائل آمد و بالاخره در مزار شهدای گمنام واقع در صحن مطهر امامزاده صالح بن موسی الکاظم (ع) آرام گرفت.

در میان جمعیتی که برای تشییع و خاکسپاری پیکر گلگون این شهید دانشگاهی کشور به میدان تجریش در جوار حضرت صالح ابن موسی الکاظم (ع) اجتماع کرده بودند جوانانی جلب توجه می کردند که به سن و سالشان نمی آمد که بخواهند دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری استاد شهید باشند. آنها دوستان "محسن" تنها فرزند پسر شهید شهریاری بودند. گفتگو با آنها می توانست فضایی صمیمانه تر از آنچه که در روزهای اخیر درباره صفات علمی و اخلاقی شهید شهریاری عنوان شده است رقم بزند.

چنان در لاک خود فرو رفته که گویی دارد خاطرات چند ساله با شهید شهریاری را مرور می کند اما سن و سالش به اندازه ای نیست که بخواهد دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری شهید شهریاری باشد. وقتی از او می پرسی که آیا دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی است، می شنوی "خیر". می گوید که هم کلاسی پسر شهید شهریاری بوده است.

همکلاسی پسر شهید شهریاری در حالی که از گفتن نام خود خودداری می کرد درباره اینکه پسر شهید شهریاری چگونه نظر خود درباره پدرش به عنوان دانشمند هسته ای را ابراز می کرده است، گفت: "پسر شهید همیشه می گفت بخاطر اینکه پدرم یک آدم هسته ای است همیشه جانش را کف دستش می گذارد و آماده است که بمیرد. خودش هم می دانست که ممکن است روزی شهید شود."

علی کرباسی دانشجوی سال اول دانشگاه تهران که می گفت "محسن" پسر شهید شهریاری را از سوم دبستان می شناخته و در دوران دبیرستان همکلاسی یکدیگر بوده اند نیز درباره اینکه نظر محسن درباره هسته ای بودن پدرش چه بوده است به مهر گفت: "محسن خیلی درباره کار پدرش با من صحبتی نمی کرد."

کرباسی درباره اینکه نقطه برجسته رابطه پسر شهید شهریاری با پدرش را در چه می بیند گفت: "محسن از پدرش به عنوان شخصیتی یاد می کرد که در تمام مشکلات چه درسی و غیر درسی به وی مشورت و بهترین راهنمایی ها را می داد. دکتر شهریاری را چند بار دیده بودم. دکتر یک آدمی بود که رابطه اش با پسرش محسن یک رابطه کاملا دوستانه بود و کاملا مشهود بود که در همه مشکلات با وی دوست است."

نیما شیرزاد دانشجوی سال اول رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف که هم دانشگاهی پسر شهید شهریاری است در پاسخ به اینکه پسر شهید درباره اینکه پدرش دانشمند هسته ای است و دارای چه مرتبه و جایگاهی در این علم است چگونه برای دوستانش تعریف می کرده است گفت: "پسر شهید شهریاری اصلا زیاد از پدرش تعریف نمی کرد."

شیرزاد در عین حال گفت: "پسر شهید شهریاری بیشتر درباره دانش هسته ای با ما صحبت می کرد چون ما اطلاعاتی از دانش هسته ای نداشتیم. وی در فرصت های مختلف سعی می کرد بگوید که این دانش به چه درد می خورد و چه کاربردهایی برای کشور دارد."

این هم دانشگاهی پسر شهید شهریاری درباره فضای دانشگاه صنعتی شریف پس از شهادت دکتر مجید شهریاری گفت: "به هر حال محسن (پسر شهید) در دانشگاه صنعتی شریف دوستان زیادی دارد و آنها ناراحت هستند. علاوه بر این، شهادت دکتر شهریاری یک رویداد ملی است و باعث ناراحتی هر فردی بخصوص جامعه دانشگاهی می شود."

احسان ایرانمنش همکلاسی دبیرستان و دانشگاه پسر شهید شهریاری نیز با مهر گفتگو کرد. این دانشجوی سال اولی رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف به تعریف یک خاطره اکتفا کرد. ایرانمنش گفت: "یکی از بچه ها برای اولین باری که پدر محسن را دیده بود مثل اینکه به محسن گفته بوده که چقدر پدرت شبیه شهدا است. دیروز توی گوشش می گفت یادته می گفتیم پدرت چقدر شبیه شهداست، دیدی شهید شد."

گزارش: نیما شایان