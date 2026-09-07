اصلاح الگوی کشت راه مدیریت منابع آبی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی در جمع خبرنگاران همزمان با ظهر دوشنبه در آب منطقه ای سمنان با تأکید بر اینکه آینده منابع آب استان تنها با کاهش برداشت از سفرههای زیرزمینی تضمین نمیشود، بیان کرد: اصلاح الگوی کشت، افزایش بهرهوری آب و حمایت از کشاورزان برای تغییر شیوههای تولید، راهکار اساسی عبور از بحران آب است.
وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب نباید به گونهای باشد که آینده کشاورزی و منابع آبی استان را با خطر جدی مواجه کند افزود: کمک واقعی به کشاورزان این نیست که محدودیتهای برداشت آب نادیده گرفته شود، بلکه باید شرایطی فراهم شود که با مصرف آب کمتر، درآمد و بهرهوری بیشتری داشته باشند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای سمنان با اشاره به ضرورت تغییر نگاه در بخش کشاورزی تصریح کرد: باید به سمت اجرای سامانههای نوین آبیاری، اصلاح الگوی کشت، استفاده از بذرهای پربازده و افزایش بهرهوری و محصولات کم آب بر حرکت کنیم تا کشاورز بتواند با سطح زیر کشت کمتر، همان میزان درآمد یا حتی درآمد بیشتری کسب کند.
احسانی ادامه داد: اگر کشاورزی امروز با ۱۰ هکتار کشت به درآمد مشخصی میرسد، باید شرایطی فراهم شود که با پنج هکتار و مصرف آب کمتر نیز همان درآمد را داشته باشد و این موضوع نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول بهویژه بخش کشاورزی است.
وی با بیان اینکه برخی تصور میکنند تنها راهحل، افزایش برداشت از چاهها یا صدور مجوزهای جدید است، یادآور شد: این نگاه در شرایط کنونی دیگر پاسخگو نیست، زیرا منابع آب زیرزمینی ظرفیت گذشته را ندارند و ادامه این روند تنها زمان بروز بحران را به تعویق میاندازد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای سمنان تأکید کرد: برنامه هفتم توسعه نیز بر کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی تأکید دارد و تحقق این هدف بدون اجرای طرحهای افزایش بهرهوری و مشارکت فعال کشاورزان امکانپذیر نخواهد بود.
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