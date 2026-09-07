به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی اداره کل برنامه و بودجه معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی، تحلیل تطبیقی هزینههای زیرسازی و آسفالت(شامل آسفالتریزی اساسی و لکهگیری) در سه دوره مدیریت شهری، بیانگر یک جهش تدریجی و سپس انفجاری در بودجههای تخصیصیافته در این بخش میباشد.
بر پایه این گزارش در دوره چهارم مدیریت شهری، بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ مجموع هزینهکرد شهرداری تبریز برای زیرسازی و آسفالت، مبلغ ۲۰۱ میلیارد تومان بوده است.
بر همین اساس در دوره پنجم مدیریت شهری، بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ نیز با افزایش چشمگیر بودجه، میزان هزینهکرد در این دوره به ۳۳۷ میلیارد تومان رسید. این رقم نشان میدهد که با افزایش نیازهای شهری و گسترش بافتهای جدید، بودجه آسفالتریزی دوره پنجم حدود ۱٫۶۸ برابر دوره چهارم است که حدود ۶۷ درصد رشد را تجربه کرده است و گویای حرکت رو به جلو در مدیریت خدمات شهری است.
این گزارش حاکی است که دوره ششم مدیریت شهری، بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نیز با یک جهش بیسابقه و تاریخی در مدیریت شهری همراه بوده است و میزان هزینهکرد در این بازه به رقم خیرهکننده ۲۵۷۳ میلیارد تومان رسیده است که اگر این رقم را با دوره چهارم مقایسه کنیم، متوجه میشویم که بودجه زیرسازی و آسفالت در دوره ششم با رشد ۱۱۸۰ درصدی بیش از ۱۲ برابر شده است.
این روند صعودی تند، نشاندهنده تغییر پارادایم از مدیریت تکهای به مدیریت پروژهمحور و سرمایهگذاری کلان در زیرساختهای حیاتی شهر مانند آسفالتریزی گسترده در سطح خیابانهای اصلی و فرعی و همچنین معابر و کوچههای محلات شهری تبریز است.
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