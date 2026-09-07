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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

پیام تسلیت استاندار آذربایجان‌شرقی در پی درگذشت چهره ماندگار شیمی

پیام تسلیت استاندار آذربایجان‌شرقی در پی درگذشت چهره ماندگار شیمی

تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی باصدور پیامی در پی درگذشت زنده‌یاد سیدمحمد بلورچیان، چهره ماندگار علم شیمی کشور، این دانشمند برجسته را از شخصیت‌های فراموش‌نشدنی آذربایجان‌شرقی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست درگذشت استاد فرهیخته، دانشمند برجسته و چهره ماندگار عرصه علم و آموزش کشور، سیدمحمد بلورچیان را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إنّا لله و إنّا إلیه راجعون

درگذشت استاد فرهیخته، دانشمند برجسته و چهره ماندگار عرصه علم و آموزش کشور، جناب آقای دکتر سیدمحمد بلورچیان، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

آن استاد فقید، از دانشمندان نام‌آور آذربایجان، نخبگان علمی و اثرگذار کشور و از سرمایه‌های ارزشمند علمی دانشگاه تبریز بود که سال‌ها از عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلای علم و دانش، تربیت نسل‌های فرهیخته و خدمت به جامعه علمی کشور سپری کرد.

برگزیده نخستین دوره چهره‌های ماندگار در سال ۱۳۸۰، دریافت نشان درجه یک دانش، برگزیده جشنواره خوارزمی و حضور مؤثر بیش از نیم قرن در عرصه تدریس و تربیت مهندسان شیمی و انجام پژوهش‌های علمی تراز اول، این دانشمند بااخلاق و شریف را در زمره فراموش‌نشدنی‌ترین شخصیت‌های آذربایجان‌شرقی قرار داده است.

بی‌تردید خدمات علمی، پژوهشی و آموزشی ایشان و نقش مؤثرشان در توسعه دانش شیمی در ایران، همواره در حافظه جامعه علمی و دانشگاهی ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده معزز آن مرحوم، جامعه دانشگاهی و علمی کشور و به‌ویژه دانشگاهیان تبریز، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

زنده‌یاد دکتر سیدمحمد بلورچیان، چهره ماندگار علم شیمی کشور و از دانشمندان برجسته آذربایجان، از استادان و سرمایه‌های علمی دانشگاه تبریز بود که بیش از نیم‌قرن در عرصه تدریس، تربیت مهندسان شیمی و انجام پژوهش‌های علمی فعالیت کرد. وی برگزیده نخستین دوره چهره‌های ماندگار در سال ۱۳۸۰، دارنده نشان درجه یک دانش و برگزیده جشنواره خوارزمی بود و نقش مؤثری در توسعه دانش شیمی در ایران داشت.

کد مطلب 6940201

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