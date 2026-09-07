به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست درگذشت استاد فرهیخته، دانشمند برجسته و چهره ماندگار عرصه علم و آموزش کشور، سیدمحمد بلورچیان را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إنّا لله و إنّا إلیه راجعون

درگذشت استاد فرهیخته، دانشمند برجسته و چهره ماندگار عرصه علم و آموزش کشور، جناب آقای دکتر سیدمحمد بلورچیان، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

آن استاد فقید، از دانشمندان نام‌آور آذربایجان، نخبگان علمی و اثرگذار کشور و از سرمایه‌های ارزشمند علمی دانشگاه تبریز بود که سال‌ها از عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلای علم و دانش، تربیت نسل‌های فرهیخته و خدمت به جامعه علمی کشور سپری کرد.

برگزیده نخستین دوره چهره‌های ماندگار در سال ۱۳۸۰، دریافت نشان درجه یک دانش، برگزیده جشنواره خوارزمی و حضور مؤثر بیش از نیم قرن در عرصه تدریس و تربیت مهندسان شیمی و انجام پژوهش‌های علمی تراز اول، این دانشمند بااخلاق و شریف را در زمره فراموش‌نشدنی‌ترین شخصیت‌های آذربایجان‌شرقی قرار داده است.

بی‌تردید خدمات علمی، پژوهشی و آموزشی ایشان و نقش مؤثرشان در توسعه دانش شیمی در ایران، همواره در حافظه جامعه علمی و دانشگاهی ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده معزز آن مرحوم، جامعه دانشگاهی و علمی کشور و به‌ویژه دانشگاهیان تبریز، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

زنده‌یاد دکتر سیدمحمد بلورچیان، چهره ماندگار علم شیمی کشور و از دانشمندان برجسته آذربایجان، از استادان و سرمایه‌های علمی دانشگاه تبریز بود که بیش از نیم‌قرن در عرصه تدریس، تربیت مهندسان شیمی و انجام پژوهش‌های علمی فعالیت کرد. وی برگزیده نخستین دوره چهره‌های ماندگار در سال ۱۳۸۰، دارنده نشان درجه یک دانش و برگزیده جشنواره خوارزمی بود و نقش مؤثری در توسعه دانش شیمی در ایران داشت.