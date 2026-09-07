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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

هفته دفاع مقدس؛ فرصتی راهبردی برای توانمندسازی نسل جوان و تقویت انسجام

هفته دفاع مقدس؛ فرصتی راهبردی برای توانمندسازی نسل جوان و تقویت انسجام

اردبیل-فرماندار اردبیل با تأکید بر لزوم انتقال پیام دفاع مقدس به نسل جدید،این مناسبت را فرصتی مغتنم برای ارتقای توانمندی جوانان و تقویت انسجام ملی در برابر هجمه‌های رسانه‌ای دشمنان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس بستر مناسبی است تا دو هدف محوری و برجسته را با جدیت دنبال کنیم؛ نخست تبدیل سرمایه معنوی و غنی دوران دفاع مقدس به ابزاری برای آموزش و توانمندسازی نسل جوان، و دوم صیانت از گفتمان ایثار و شهادت و انتقال شایسته آن به آینده‌سازان کشور است

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی و جنگ رسانه‌ای همه‌جانبه دشمنان علیه هویت ملی و باورهای دینی، تصریح کرد: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت این هفته باید در راستای تقویت انسجام، همبستگی و ارتقای روحیه ملی طراحی و اجرا شوند تا بتوانند توطئه‌های فرهنگی و رسانه‌ای بدخواهان را خنثی کنند.

کد مطلب 6940144

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