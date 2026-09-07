هفته دفاع مقدس؛ فرصتی راهبردی برای توانمندسازی نسل جوان و تقویت انسجام

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس بستر مناسبی است تا دو هدف محوری و برجسته را با جدیت دنبال کنیم؛ نخست تبدیل سرمایه معنوی و غنی دوران دفاع مقدس به ابزاری برای آموزش و توانمندسازی نسل جوان، و دوم صیانت از گفتمان ایثار و شهادت و انتقال شایسته آن به آینده‌سازان کشور است

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی و جنگ رسانه‌ای همه‌جانبه دشمنان علیه هویت ملی و باورهای دینی، تصریح کرد: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت این هفته باید در راستای تقویت انسجام، همبستگی و ارتقای روحیه ملی طراحی و اجرا شوند تا بتوانند توطئه‌های فرهنگی و رسانه‌ای بدخواهان را خنثی کنند.