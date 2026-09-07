به گزارش خبرنگار مهر، فرجالله ایلیات ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون راههای استان سمنان در استانداری، با تأکید بر ضرورت اولویتبندی پروژههای عمرانی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ناترازیها و مشکلات امروز کشور، حاصل تصمیمات و پروژههای نیمهتمام سالهای گذشته است و نباید با آغاز طرحهای جدید، بر حجم این مشکلات افزوده شود.
وی افزود: در گام نخست باید پروژههایی که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردارند و میتوان با تأمین اعتبار هدفمند، آنها را طی دو سال آینده به بهرهبرداری رساند، تکمیل شوند و پس از آن، پروژههای دارای پیشرفت ۵۰ تا ۷۰ درصد و سپس طرحهای با پیشرفت ۳۰ تا ۵۰ درصد در دستور کار قرار گیرند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با اشاره به افزایش هزینه اجرای پروژهها، تصریح کرد: بسیاری از طرحهایی که در زمان آغاز با اعتبارات محدود قابل اجرا بودند، امروز به دلیل افزایش هزینهها به اعتبارات چندبرابری نیاز دارند؛ بنابراین باید از پراکندهکاری و توزیع منابع محدود میان تعداد زیادی از پروژهها جلوگیری شود.
ایلیات همچنین بر ضرورت توجه ویژه به ایمنی محورهای مواصلاتی استان تأکید کرد و گفت: رفع بسیاری از مشکلات ایمنی راهها الزاماً به اعتبارات سنگین نیاز ندارد و میتوان با اقداماتی مانند اصلاحات هندسی، نصب تجهیزات ایمنی، رفع نقاط حادثهخیز و اجرای اقدامات کمهزینه اما هدفمند، بخش قابل توجهی از این مشکلات را برطرف کرد.
وی ادامه داد: پروژههای کوچک و اقدامات فوری که با اعتبارات محدود قابل اجرا هستند باید شناسایی و در اولویت قرار گیرند، چراکه گاهی با هزینههای ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی میتوان از بروز خسارتهای سنگین و حوادث جبرانناپذیر جلوگیری کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای امدادی و ایمنی شرق استان، خاطرنشان کرد: ارتقای ساختار و ظرفیت دستگاههای خدماترسان و امدادی در محورهای مواصلاتی استان، بهویژه در شرق سمنان، باید بهعنوان یکی از مطالبات جدی استان دنبال شود.
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