  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

منابع محدود عمرانی صرف پروژه‌های اولویت‌دار شود؛ پرهیز از پراکنده کاری

منابع محدود عمرانی صرف پروژه‌های اولویت‌دار شود؛ پرهیز از پراکنده کاری

سمنان- معاون عمرانی استاندار سمنان با تأکید بر اولویت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، خواستار تمرکز منابع محدود بر پروژه‌های دارای پیشرفت بالا و اجرای اقدامات کم‌هزینه برای ارتقای ایمنی راه‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله ایلیات ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون راه‌های استان سمنان در استانداری، با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ناترازی‌ها و مشکلات امروز کشور، حاصل تصمیمات و پروژه‌های نیمه‌تمام سال‌های گذشته است و نباید با آغاز طرح‌های جدید، بر حجم این مشکلات افزوده شود.

وی افزود: در گام نخست باید پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردارند و می‌توان با تأمین اعتبار هدفمند، آنها را طی دو سال آینده به بهره‌برداری رساند، تکمیل شوند و پس از آن، پروژه‌های دارای پیشرفت ۵۰ تا ۷۰ درصد و سپس طرح‌های با پیشرفت ۳۰ تا ۵۰ درصد در دستور کار قرار گیرند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با اشاره به افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها، تصریح کرد: بسیاری از طرح‌هایی که در زمان آغاز با اعتبارات محدود قابل اجرا بودند، امروز به دلیل افزایش هزینه‌ها به اعتبارات چندبرابری نیاز دارند؛ بنابراین باید از پراکنده‌کاری و توزیع منابع محدود میان تعداد زیادی از پروژه‌ها جلوگیری شود.

ایلیات همچنین بر ضرورت توجه ویژه به ایمنی محورهای مواصلاتی استان تأکید کرد و گفت: رفع بسیاری از مشکلات ایمنی راه‌ها الزاماً به اعتبارات سنگین نیاز ندارد و می‌توان با اقداماتی مانند اصلاحات هندسی، نصب تجهیزات ایمنی، رفع نقاط حادثه‌خیز و اجرای اقدامات کم‌هزینه اما هدفمند، بخش قابل توجهی از این مشکلات را برطرف کرد.

وی ادامه داد: پروژه‌های کوچک و اقدامات فوری که با اعتبارات محدود قابل اجرا هستند باید شناسایی و در اولویت قرار گیرند، چراکه گاهی با هزینه‌های ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی می‌توان از بروز خسارت‌های سنگین و حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های امدادی و ایمنی شرق استان، خاطرنشان کرد: ارتقای ساختار و ظرفیت دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی در محورهای مواصلاتی استان، به‌ویژه در شرق سمنان، باید به‌عنوان یکی از مطالبات جدی استان دنبال شود.

کد مطلب 6940244

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها