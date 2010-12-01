حوزه هنری از فیلمسازان مستند مازندران حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله محمدپور افزود: این مرکز در نظر دارد به مناسبت ایام سوگواری محرم از عکاسان و فیلم سازان مستند فعال استان در خصوص تهیه آثار فاخر و ارزشمند دینی حمایت مادی و معنوی کند.

وی خاطر نشان کرد: آثار فاخر عکاسان و فیلم سازان مستند استان که در قالب مراسم سوگواری دهه محرم و آداب و رسوم و آیین های بومی این ایام تهیه و تولید می شود، پس از جمع آوری و داوری به پنج اثر برگزیده جوایزی اهداء خواهد شد.

محمد پور افزود: تمامی آثار عکس در نمایشگاهی در ماه صفر به نمایش گذاشته خواهد شد.

درخشش فرش آرام در چهارمین جشنواره فیلم ملی دانشجویی

مهدی معصومی گرجی، مسئول واحد هنرهای تصویری این مرکز ضمن اعلام این خبر افزود : فیلم داستانی « فرش آرام » به کارگردانی ایرج فلاح و مسعود آب آذری و تهیه کنندگی حوزه هنری استان مازندران با موضوعیت تاثیر قرآن در زندگی مردم، توانست به بخش نهایی جشنواره فیلم ملی دانشجویی راه یابد.

مراسم اختتامیه این جشنواره امروز تهران برگزار شد.

