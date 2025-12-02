مهدی معصومی گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مستند «لال شو» ساخته محمد مقیمپور بیژنی و محصول مرکز مستند سوره که در هنرهای تصویری حوزه هنری مازندران تهیه شده، به جشنواره معتبر ZUMA نیجریه راه پیدا کرده است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه سینمای آفریقا افزود: سینمای نیجریه که با نام «Nollywood» شناخته میشود، از فعالترین و پیشروترین صنایع سینمایی جهان به شمار میرود و حضور یک اثر بومی از مازندران در چنین رویدادی، اهمیت فرهنگی ویژهای دارد.
معصومی گرجی با تشریح موضوع این اثر بیان کرد: «لال شو» مستندی است درباره یکی از آئینهای بومی مازندران که برای پاسداشت آرش کمانگیر اجرا میشود و توانسته توجه جشنوارههای مختلف را به خود جلب کند.
رئیس حوزه هنری مازندران خاطرنشان کرد: این مستند پیش از این موفق شد جایزه اول مستند در بخش فرهنگیان جشنواره بینالمللی فیلم رشد را کسب کند و همچنین در جشنواره «Brezz» لندن و جایزه «Award Merit» کالیفرنیا حضور داشته است.
به گفته وی، جشنواره ZUMA از ۱۰ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در نیجریه برگزار خواهد شد و حضور «لال شو» در این رویداد، نقطهای مهم در مسیر معرفی ظرفیتهای هنری مازندران در عرصه جهانی است.
