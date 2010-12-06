به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/8/1389 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ یک هزار میلیارد ریال از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع جزء «ب» بند 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور به منظور خرید، نصب و راه اندازی 20 دستگاه ایکس ری در گمرکات کشور اختصاص داد.
این اعتبار به تدریج و متناسب با عملکرد در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با رعایت قوانین و مقررات مرتبط هزینه شود.
براساس این گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، این مصوبه توسط محمد رضا رحیمی ،معاون اول رئیسجمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما