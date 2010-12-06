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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۹:۱۳

20 گمرک به دستگاه ایکس‌ری مجهز می‌شوند

دولت در راستای توسعه مکانیزاسیون گمرکات، اعتبار تجهیز 20 گمرک کشور به دستگاه پیشرفته ایکس‌ری را تامین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/8/1389 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران،  مبلغ یک هزار میلیارد ریال از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع جزء «ب» بند 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور به منظور خرید،‌ نصب و راه اندازی 20 دستگاه ایکس ری در گمرکات کشور اختصاص داد.

این اعتبار به تدریج و متناسب با عملکرد در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با رعایت قوانین و مقررات مرتبط هزینه شود.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مصوبه توسط محمد رضا رحیمی ،معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 1204792

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