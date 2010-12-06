چرای دام در پارکهای ملی/ بعضی مناطق فقط نام پارک ملی دارند

محمد باقر صدوق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاکید مسئولان سازمان محیط زیست بر ارتقاء کمی مناطق حفاظت شده افزود: تعریف پارک ملی طبق موازین بین المللی با آنچه در ایران می گذرد منافات دارد، پارک ملی گلستان و پارک ملی کویر این استاندارد را دارند ولی از آنها به خوبی حفاظت نمی شود به طوری که در مناطقی همچون پارک ملی لار گله های دامداران در حال چرا هستند.

وی اظهار داشت: اینکه 10 درصد خاک کشور باید جزو مناطق حفاظت شده قرار گیرد قابل توجه است اما باید استانداردها رعایت شود. برای نمونه تا زمانی که دامداران مجوز ورود به مراتع لار را دارند این منطقه پارک ملی محسوب نمی شود چون پارک ملی یعنی منطقه ای که هیچ فعالیتی که منجر به تخریب شود در آن انجام نشود.

صدوق به پارک ملی بوجاق نیز اشاره کرد و افزود: این منطقه 40 سال پیش حفاظت شده بوده ولی اکنون شهر دور تا دور آن را گرفته و دیگر منطقه ای حفاظت شده و پارک ملی محسوب نمی شود. من هم نمی دانم وقتی مناطق ما خوب حفاظت نمی شوند چه اصراری برای ارتقا کمیت این مناطق مطرح است.

وی با تاکید بر اینکه کمیت خوب است اما نباید کیفیت مناطق حفاظت شده فراموش شود اضافه کرد: اینکه ما بتوانیم مناطق را ارتقا بدهیم اتفاق خوبی است اما زمانی که مناطق حفاظت شده ما خوب حفاظت نمی شوند و امکانات و بودجه کافی در اختیار نداریم چرا باید بار مناطق را افرایش دهیم.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست ایران گفت: پارک ملی گلستان یکی از بهترین و غنی ترین پارکها در غرب آسیاست و باید برای کنترل و مدیریت آن سرمایه گذاری کرد. پارک ملی کویر نیز نیاز به توجه دارد و باید مسئولان باور داشته باشند که این مناطق دارای ارزشهای مهمی هستند و به جوامع محلی این مناطق اهمیت داده شود.

وی با اشاره به اینکه برای ارتقاء کیفیت یک منطقه نباید مردم محلی آسیب ببینند اضافه کرد: محدودیت برای مردم به ضرر مناطق حفاظت شده است به همین دلیل نباید زندگی مردم تحت تاثیر قرار بگیرد.