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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۰

سهرابی خبر داد:

راه اندازی سامانه اتوماسیون اداری در اوقاف مازندران

راه اندازی سامانه اتوماسیون اداری در اوقاف مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: سامانه اتوماسیون اداری در تمامی ادارات اوقاف شهرستان ها راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری مازندران از سامانه اوقاف مازندران افزود: این سامانه در حال حاضر در تمام شهرها اجرا شده و در آینده نزدیک این سامانه در امامزادگان شاخص استان راه اندازی خواهد شد.

وی از اقدامات دیگر این اداره در راستای مجهز شدن به فناوری اطلاعات و ارتباطات، راه اندازی سیستم جامع اوقاف و بقاع متبرکه و نرم افزار شناسنامه مساجد دانست که اطلاعات خصوص موقوفات و بقاع متبرکه مساجد با تمام جزئیات را شامل می شود.

یدالله طهماسبی، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات استانداری مازندران نیز گفت: خوشبختانه دستگاه اوقاف در راستای تحقق بخشیدن به اهداف دولت الکترونیک گام های خوبی برداشته است و از دستگاههای پیشرو در این عرصه است.

وی افزود: اجرای دقیق فناوری اطلاعات در ادارات منجر به کاهش هزینه ها و تسریع در امورات اداره می شود و موجب تسریع در رد و بدل نامه ها در کمترین زمان ممکن می شود.

وی درخصوص اجرای برنامه دور کاری در سطح ادارات اظهار داشت: طبق دستور رئیس جمهور، این طرح در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار خواهد گرفت و در قدم اول شامل جانبازان و بانوان کارمند می شود.
 

کد مطلب 1209244

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