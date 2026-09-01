پوتین: استفاده از ارزهای ملی در سازمان شانگهای روبه افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در نشست شورای سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قزاقستان گفت: سازمان همکاری شانگهای طی ۲۵ سال، مسیری در واقع بزرگ را پیموده و به مرکزی تأثیرگذار در جهان چندقطبی تبدیل شده است.

وی افزود: روسیه از تلاش‌ها برای افزایش اثربخشی سازمان همکاری شانگهای حمایت می‌کند. تقویت تجارت بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای یکی از وظایف اصلی این سازمان است.

این مقام روس گفت: اعضای سازمان شانگهای به‌طور فزاینده‌ای‌ از ارزهای ملی در مبادلات استفاده می‌کنند و سهم آنها در مبادلات تجاری روسیه با شرکای این سازمان بیش از ۹۸ درصد است. مبادلات تجاری روسیه با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۲۵ از ۴۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت.

پوتین با بیان اینکه همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به ایجاد فضای صلح و ثبات در قاره اوراسیا کمک می‌کند، افزود: بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای باید تا حد امکان مستقل از کشورهایی باشد که از امور مالی به عنوان سلاح استفاده می‌کنند.

وی گفت: کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا اقدامات تحریک آمیز برای ایجاد مناقشات مسلحانه را از رویه جهانی حذف کنند.