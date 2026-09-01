رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش روز پدافند هوایی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی فرارسیدن دهم شهریور، روز پدافند هوایی ارتش را به امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و آحاد رزمندگان این نیرو، تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند: امیر سرتیپ علیرضا الهامی

فرمانده محترم قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

دهم شهریورماه، روز تأسیس پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، یادآور مجاهدت مردانی است که با ایمان، بصیرت، دانش، شجاعت و روحیه جهادی، آسمان ایران اسلامی را به سنگری مستحکم در برابر تهدیدات دشمنان تبدیل کرده‌اند.

پدافند هوایی ارتش در طول سال‌های دفاع از میهن، همواره کارنامه‌ای درخشان از ایثار و افتخار به یادگار گذاشته و در جنگ های تحمیلی اخیر نیز با نمایش آمادگی، شجاعت و توانمندی مثال‌زدنی، برگ زرین دیگری بر افتخارات خود افزود و نقش مؤثری در صیانت از حریم هوایی کشور ایفا کرد.

امروز، پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اتکا به سرمایه عظیم انسانی، دانش و فناوری بومی، تجربه پیشکسوتان و توانمندی نسل جوان و مؤمن خود، تحت فرماندهی و هدایت فرماندهی معظم کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، با هوشیاری و آمادگی همه‌جانبه، پاسدار حریم آسمان ایران اسلامی است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگان و ایثارگران نیروی پدافند هوایی در ۸ سال دفاع مقدس و نیز در دفاع مقدس ۱۲ و ۴۰ روزه و ادای احترام به شهدای پدافند هوایی، این روز بزرگ را به جنابعالی و آحاد کارکنان غیور نیروی پدافند هوایی تبریک عرض نموده، تداوم توفیقات این نیروی قهرمان را تحت توجهات حضرت‌ولی عصر (عج) و فرماندهی مقتدرانه فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران

عباس محمدحسنی