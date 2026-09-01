به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح سه شنبه در مراسم رونمایی از خودروهای پلاک مازندران، اظهار کرد: نگاه ما در دادگستری استان این است که هر آنچه موجب رضایت و خوشحالی مردم شود، باید با قاطعیت و جسارت پیگیری شود.

وی افزود: مواردی وجود داشت که شخصاً دستورات قضایی لازم را صادر کردم تا برخی موانع اداری و اجرایی برطرف شود و نباید در اجرای بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین، تفسیر مضیق و سلیقه‌ای صورت گیرد، چرا که این امر با روح منافع مردم و تسهیل تجارت مغایرت دارد.

پوریانی تصریح کرد: ایجاد منطقه گردشگری، توسعه کسب‌وکارها و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از جمله اهداف اصلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. مردم باید این اقدامات را در راستای منافع خود احساس کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران به مشکلات موجود در زمینه واردات و ترخیص خودرو اشاره کرد و گفت: در پی گلایه‌های مردمی مبنی بر گیر کردن خودروها در گمرک و عدم ترخیص به موقع، با ورود دستگاه قضایی و پیگیری‌های صورت‌گرفته، موفق شدیم موانع ترخیص خودروهای مردم را برطرف کنیم.

وی با قدردانی از همکاری استاندار، معاون استاندار و فرمانده انتظامی استان، اظهار داشت: متأسفانه شاهد بودیم که برای برخی خودروها که مدت‌های طولانی در گمرک توقیف مانده بودند، مبالغ سنگینی به عنوان حق انبارداری دریافت شده بود. این موضوع از نظر ما غیرقانونی بوده و پیگیری حقوقی آن در دستور کار قرار دارد تا با متخلفان برخورد شود.

پوریانی با تأکید بر پتانسیل‌های بالای استان مازندران در حوزه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: مازندران ظرفیت بالایی برای توسعه در بخش‌های گردشگری، صنعت و تجارت دارد. با برنامه‌ریزی صحیح و برداشتن موانع، می‌توانیم مازندران را به قطب گردشگری منطقه خاورمیانه تبدیل کنیم. این امر نیازمند اراده و برداشتن گام‌های جسورانه است.

وی در پایان به بحث مصرف بنزین و جایگزینی خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم خودروهای برقی را جایگزین خودروهای بنزینی کنیم، شاهد کاهش چشمگیر مصرف بنزین در کشور خواهیم بود. محاسبات اولیه نشان می‌دهد که با این اقدام، مصرف بنزین تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. همچنین، مصرف بالای بنزین در کشورمان در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، قابل تأمل است و هزینه یارانه‌ای بالایی را به دولت تحمیل می‌کند.