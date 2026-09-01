به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی در نشست مشاوران امور زنان دستگاههای اجرایی کهگیلویه و بویراحمد با موضوع «نقش زن در خدمترسانی»، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک ایام، اظهار کرد: فلسفه مسئولیت در نظام اداری چیزی جز خدمت به مردم نیست و مسئولان و کارکنان زمانی میتوانند خود را خدمتگزار واقعی بدانند که خدمترسانی به مردم را مأموریت اصلی خود قرار دهند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت خودباوری در جامعه زنان افزود: زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند و حضور دختران و بانوان در عرصههای مختلف علمی، اجتماعی و سیاسی نشاندهنده ظرفیت قابل توجه آنان برای ایفای نقش مؤثرتر در آینده کشور است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیت زنان نباید به یک نگاه نمادین محدود شود، چراکه حضور زنان در عرصههای اجتماعی و مدیریتی تنها موضوعی مرتبط با عدالت اجتماعی و برابری نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بهبود کیفیت تصمیمگیری و افزایش بهرهوری سازمانهاست.
محمدی ادامه داد: زمانی که سازمانها از ظرفیت فکری، تخصصی و مدیریتی زنان استفاده میکنند، در واقع بخشی از ظرفیت انسانی خود را برای حل مسائل و ارتقای کیفیت تصمیمها به کار میگیرند و این موضوع باید در نظام اداری مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه زن در آموزههای اسلامی، بر شأن و کرامت انسانی زنان تأکید کرد و گفت: در نگاه اسلامی، زن و مرد در کرامت انسانی و ارزشهای معنوی دارای جایگاه مشترک هستند و معیار ارزشگذاری، شایستگی، ایمان، توانمندی و عمل صالح است، نه جنسیت.
معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقشهای متعدد زنان در جامعه اظهار کرد: زنان در کنار نقش مهم و اثرگذار خود در خانواده و تربیت نسل آینده، در عرصههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و مدیریتی نیز میتوانند نقشآفرینی کنند و نباید ظرفیت آنان را به یک حوزه خاص محدود کرد.
محمدی، نقش تربیتی و مدیریت خانواده را از مهمترین نقشهای زنان دانست و افزود: خانواده زیربنای شکلگیری جامعه است و زنان در شکلدهی هویت، تربیت نسل آینده و هدایت فضای خانواده نقش برجستهای دارند؛ بنابراین توجه به جایگاه خانواده و نقش زنان در آن باید همزمان با تقویت مشارکت اجتماعی آنان دنبال شود.
وی تأکید کرد: نقش زنان نباید صرفاً در چارچوب ساختار سیاسی و اداری تعریف شود، بلکه این نقش فراتر از سیاست و حکومت است و بانوان میتوانند در حیات عمومی جامعه و در کنار نقش خانوادگی خود، در حوزههای مختلف اجتماعی و اقتصادی اثرگذار باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت اجتماعی زنان گفت: تجربه جامعه نشان داده است هر جا زنان در میدان حضور داشتهاند، ظرفیت قابل توجهی برای پشتیبانی، مشارکت اجتماعی و حل مسائل شکل گرفته و این ظرفیت باید بهصورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.
محمدی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به اصل شایستگی در ساختار خانواده و جامعه افزود: در نگاه اسلامی، خانواده نه بر مبنای مردسالاری و نه زنسالاری، بلکه بر اساس شایستگی، مسئولیتپذیری و تقسیم درست نقشها استوار است و زنان در هدایت و انسجام خانواده جایگاهی مهم و تعیینکننده دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیت اجتماعی زنان اشاره کرد و گفت: در حوزههایی مانند مسئولیتهای اجتماعی، مشارکت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر، زنان نیز همچون مردان دارای مسئولیت اجتماعی هستند و جامعه باید زمینه ایفای این نقش را فراهم کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در پایان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از ظرفیت زنان در نظام اداری و اجتماعی به شکل مؤثر استفاده کنیم، باید نگاه خود را از «حضور زنان» به «اثرگذاری زنان» تغییر دهیم زیرا استفاده از توانمندی بانوان میتواند به تکمیل ظرفیت مدیریتی، ارتقای کیفیت تصمیمگیری و افزایش بهرهوری در دستگاههای اجرایی منجر شود.
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