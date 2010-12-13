جزئیات ساماندهی نیروهای شرکتی در وزارت نیرو

فرخ زینال پور در گفتگو با مهر گفت: ماهیت شرکتهای صنعت آب و برق شامل دو بخش دولتی و غیر دولتی است که بر این اساس بخش دولتی، حوزه ستادی، مراکز آموزشی و پژوهشی، شرکتهای مادر تخصصی، شرکتهای آب منطقه ای و برق منطقه ای و نیز شرکتهای آبفای روستایی را شامل می شود.

مدیر کل دفترتوسعه منابع انسانی وزارت نیرو افزود: بخش غیر دولتی نیز شامل شرکتهای تولیدی و نیروگاه‌ها، شرکتهای توزیع و شرکتهای آبفای شهری هستند که در مجموع به لحاظ نیروی انسانی دو سوم نیروهای شاغل در وزارت نیرو را در بر می گیرد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس وزارت نیرو از بخشنامه دولت برای تبدیل وضعیت قرارداد شرکتی به قرارداد معین برای کارکنان الگوبرداری و مقرر کرد تا آن دسته از کارکنان شرکتی که دارای 5 سال سابقه بوده و مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم دارند در صورت خالی بودن پست سازمانی مربوط به آنها مشمول تبدیل وضعیت قراردادی شوند.

به گفته زینال پور، بر این اساس از شرکتها درخواست شد تا اسامی کارکنان مشمول این بخشنامه را به وزارت نیرو ارائه دهند تا این وزارتخانه به صورت مستقیم با آنها قرارداد منعقد کند.

وی اظهار داشت: بر این اساس تاکنون بالغ بر سه هزار نفر در شرکتهای غیر دولتی از این طریق تبدیل وضعیت شدند و قراردادهای معینی با وزارت نیرو منعقد کردند.

زینال پور افزود: قرار دادن شرط مدرک تحصیلی فوق دیپلم سبب شد تا بسیاری از کارمندان دارای مدرک دیپلم ادامه تحصیل داده و مدرک تحصیلی فوق دیپلم دریافت کنند.

وی اظهار داشت: اخیرا بحثی مطرح شد تا کارکنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم با 10 سال سابقه نیز تبدیل وضعیت شوند که این موضوع هم اکنون در دستور کار کمیته هماهنگی قرار گرفته و در گام اول آن ایثارگران و خانواده های آنها و نیز زنان سرپرست خانوار با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم تبدیل وضعیت قراردادی شوند.

زینال پور به بخشنامه دولت در سال 87 مبنی بر تبدیل وضعیت قرارداد معین تمامی کارکنان شرکتی اشاره کرد و گفت: در این راستا 16 هزار نفر در وزارت نیرو مشمول این طرح خواهند شد که بر این اساس، این وزارتخانه با دولت همراه شده و شرایطی را فراهم آورده است تا در یک روند منطقی و با شتاب مناسب این بخشنامه را اجرایی کند.

وی اظهار داشت: البته شرایط وزارت نیرو با سایر دستگاه‌ها به دلیل مباحث خصوصی سازی و ماهیت شرکتهای زیر مجموعه اندکی متفاوت است؛ لذا اجرای این بخشنامه منوط به هماهنگی با معانیت توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی رئیس جمهور است که جلساتی نیز برگزار شده است.

زینال پور گفت: نتیجه این جلسات منجر به فراهم سازی مقدمات اجرای بخشنامه دولت در وزارت نیرو است تا بتوان با ساز و کاری خاص و همراه با شیبی مناسب این بخشنامه را عملیاتی کرد.

وی تاکید کرد: وزارت نیرو در راستای منویات رئیس جمهور و بخشنامه دولت حرکت خواهد کرد اما این حرکت باید با دقت و در نظر گرفتن تمامی شرایط باشد تا به بهترین شکل عملیاتی شود.

مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو از جذب نخبگان در وزارت نیرو خبر داد و گفت: این وزارتخانه یکی از دستگاههای پیش رو در جذب نخبگان است و بر این اساس تاکنون 600 نخبه را در بخشهای مختلف این وزارتخانه جذب کرده است.

زینال پور در پایان خاطر نشان کرد: این نخبه ها مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و از بهترین دانشگاه‌های دولتی هستند که عملکرد آنها تاکنون رضایت بخش بوده است.