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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۸:۵۳

میرال الطحاوی برنده جایزه نجیب محفوظ شد

میرال الطحاوی برنده جایزه نجیب محفوظ شد

میرال الطحاوی نویسنده مصری با رمان "ارتفاعات بروکلین" جایزه نجیب محفوظ سال 2010 را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت الاهرام، این نویسنده زن مصری در این رمان که چهارمین اثر وی محسوب می‌شود به مشکلات مهاجران مصری در غرب و چالشهای پیش‌روی آنها برای رسیدن به رویاهایشان می‌پردازد.

جایزه نجیب محفوظ از سال 1996 هر سال در سالروز تولد این نویسنده مشهور مصری برگزار می‌شود و به کتابهایی اهدا می‌شود که به زبان انگلیسی ترجمه شده باشند.
 
نجیب محفوظ نویسنده و نمایشنامه‌نویس مصری و برنده جایزه نوبل ادبیات نزدیک به یک قرن (98 سال) عمر کرد و چهار سال پیش در سال 2006 پس از یک عمل جراحی در بیمارستانی در قاهره درگذشت. وی که فرزند یک کارمند دولت بود، در دهه 30 میلادی ابتدا در وزارت موقوفات دولت مصر مشغول به‌ کار شد و پس از راهیابی به ادارات دولتی، حتی مدیر سانسور اداره هنر و سرانجام مشاور وزیر فرهنگ مصر نیز شد.
 
محفوظ به عنوان یکی از نویسندگان مدرن جهان عرب یاد می‌شود که با بیش از 30 کتاب تاثیرگذار توانست به عنوان اولین عرب، جایزه ادبی نوبل را دریافت کند. وی دیدگاه‌های منتقدانه‌اش را نسبت به استعمار انگلیس و دولت وقت مصر، در واپسین سالهای عمرش بیان کرد و البته پس از حمایت محفوظ از پیمان کمپ دیوید (صلح مصر با اسرائیل) کتابهایش مدت زمان زیادی در بسیاری از کشورهای عربی ممنوع شد که این ممنوعیت با دریافت جایزه نوبل در سال 1988 برداشته شد.
 
 
 
کد مطلب 1210060

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